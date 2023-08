Rychle pryč, zavelela početná skupina ruských sportovců, když po vypuknutí války na Ukrajině a následných sankcích pochopila, že v případě setrvání ve vlasti zůstane izolovaná od mezinárodního dění. Dosavadní reprezentanti matičky Rusi žádali o cizí občanství, stěhovali se do zahraničí, zříkali se vazeb na pochmurný Putinův režim. Dá se to chápat. Nedá se však přehlédnout, že existuje i opačný proud – nejeden západní sportovec teď touží stát se (alespoň papírově) Rusem. Proč?

Kanadský hokejista Brendan Leipsic (na snímku v dresu Magnitogorsku) získal ruské občanství | Foto: Profimedia

V Česku nedávno vzbudil rozruch Ostap Safin. Bývalý mládežnický reprezentant dal sbohem extraligové Spartě, vzdal se českého občanství a požádal o ruské. Zároveň uzavřel (zatím zkušební) kontrakt s Ladou Togliatti, nováčkem KHL. Vše vyřízeno, šlo to hladce. Ostatně Safin se sice narodil v Praze, ale v ruské rodině.

„Vyrůstal jsem v Česku, kde mi v hokeji dali všechno. Cítil bych se špatně, kdyby měl jít hrát za Rusko,“ říkal sice Safin před lety ještě jako junior, ale lidé se zkrátka mění.

Situace v Rusku? Kluci sondují. Doufám, že na MS v Česku budu hrát, říká Jaškin

Dobře, chce si zahrát v prestižní soutěži a za lepší peníze. V Togliatti – pokud se prosadí – by prý mohl brát několikanásobek svého platu ve Spartě. Příklad Dmitrije Jaškina zřejmě táhne. Ale bylo nutné okamžitě měnit občanství? Co když se Safin v KHL nechytne (při vší úctě – není to Jaškin)? Návrat do extraligy by byl v současné situaci skoro nemožný.

Jde ale o to, že ruské ministerstvo sportu nedávno prosadilo nový limit na cizince, a to bez ohledu na názor hokejových klubů i vedení ligy. Nově smějí být na soupiskách týmů KHL pouze tři zahraniční borci místo dosavadních pěti.

Zní to velmi vlastenecky, ale k čemu to vede? Manažeři začínají své legionáře ze Západu přemlouvat, aby si vyřídili občanství, pak už se na ně kvóta nebude vztahovat. A pochopitelně přisypou nějaký ten rublík navíc. Zájemci se najdou.

Z Washingtonu ho vyhodili

Brennan Menell, Brendan Leipsic a teď i Cameron Lee. To jsou tři zámořští hokejisté, kteří se náhle (v době války) rozhodli, že jako Rusům jim bude líp. První dva jmenovaní už občanství získali, kanadský zadák Chabarovsku Lee se k tomu rovněž chystá.

Menell je americký obránce Dynama Moskva, který se neprosadil v NHL. Naopak kanadský útočník Leipsic v nejlepší lize světa odehrál skoro 200 zápasů, jenže Washington ho před třemi lety vyhodil, když na veřejnost unikly jeho sexistické a urážlivé výroky na Instagramu. Hokejista pak usoudil, že pšenka mu pokvete líbezněji v Rusku, a nyní posílil Petrohrad (už za působení v Magnitogorsku si prý nechal udělat tetování v azbuce).

Zrádkyně Isinbajevová. Vrať peníze, auta a byt, vyzývají Rusové padlou hvězdu

„Žádost o ruské občanství je jeho osobní rozhodnutí, které do značné míry nesouvisí s hokejem. Vidí svou budoucnost v Rusku,“ řekl pro Sport-Express Leipsicův agent Aljoša Pilko. Je to pravda, nebo jen pěkná slova pro veřejnost?

Manažeři klubů KHL si mnou ruce, jak vyzráli na zpřísněné kvóty, ale ne všichni jsou nadšeni. I v ruských médiích je tento trend kritizován. „Jen šílenec by si přivedl cizince, který nezářil ani na úrovni české extraligy. Jako na Rusa na něj budou nižší požadavky,“ píše se o Safinovi v komentáři Sport-Expressu.

V Rusku jako v bavlnce?

Asi nejznámějším případem západního sportovce, který nalezl štěstí v Rusku, však není hokejista. Snowboardista Vic Wild reprezentoval rodné USA, v roce 2011 se ale oženil s ruskou kolegyní Aljonou Zavarzinovou. Získal občanství a tři roky poté už pro svou novou vlast vybojoval dvě zlaté medaile na olympiádě v Soči. Zrodil se nový geroj.

Wild inkasoval od vlády bonus ve výši 400 tisíc dolarů (asi devět milionů korun), zbrusu nové SUV a navrch i státní vyznamenání od vděčného milovníka sportu Vladimira Putina. Rusku zůstal věrný, i když se později s manželkou rozvedli.

Pikle Putinova muže? Fedotov má napravenou hlavu. Kdo ho udal, už radši neřeší

„Když lidé zjistí, že jsem Američan, nemají s tím problém. Naopak jsou příjemně překvapení, že jsem zůstal v Rusku. Sám si někdy říkám, co tu vlastně dělám,“ smál se Wild v rozhovoru pro Championat.com.

Putin sice vede krvavou a zločinnou válku na Ukrajině, udatný snowboardista však má trochu jinou optiku. „Bydlím v centru Petrohradu. Tam žijí i moji přátelé a jsou to velmi inteligentní a zajímaví lidé. Jejich prostřednictvím hodnotím Rusko,“ prohlásil Wild.

Kdo ví? Možná že je současná Rus pro některé sportovce opravdu tak přitažlivá. Hmotné výhody snad vyváží skutečnost, že se takový člověk vystaví ve svém oboru do izolace, která zřejmě jen tak neskončí. A kariéra (nejen) hokejistů je příliš krátká, než aby prováhali možnost shrábnout luxusní výdělek.