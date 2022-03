Jeho stále ještě platný zaměstnavatel ZSC Lions rozehrál play-off švýcarské nejvyšší soutěže proti Bielu. Po čtyřech zápasech je stav 2:2, páté utkání se hraje v poslední březnový den.

Ať bude pouť curyšských Lvů ve vyřazovacích bojích jakkoliv dlouhá, jedno je jasné, pro Jakuba Kováře půjde o poslední zápasy v zahraničí. "Jde o moji poslední šanci přivézt domů trofej, toto play-off beru jako rozloučení," dodal.

Jakub Kovář.Zdroj: Deník/Petr BrůhaJakub Kovář se narodil v létě roku 1988 v Písku a na jihu Čech také začínal s hokejem. Po působení v juniorských týmech Písku a Českých Budějovic se v roce 2007 vydal na svoji první zahraniční anabázi, během sezony chytal za Oshawu a Windsor v kanadské juniorské soutěži OHL.

Poté se vrátil domů do Českých Budějovic, kde odchytal pět sezon. V roce 2013 přestoupil do ruského Jekatěrinburgu, kde vydržel tři sezony, tu následující strávil v Čerepovci, aby se pak zase do Jekatěrinburgu vrátil. Na podzim loňského roku kvůli zranění angažmá předčasně ukončil a v prosinci se pak přesunul do Švýcarska, kde podepsal smlouvu do konce aktuálního ročníku.

Ve své reprezentační kariéře má tři světové bronzy. Jeden z mistrovství světa do 18 let a dva se seniorskou reprezentací (2011 a 2012).

