Už toho měl dost. V NHL se ne a ne prosadit, a tak učinil zásadní rozhodnutí. Kanadský brankář Zach Fucale opustil organizaci Washingtonu Capitals a vyrazil do ruské KHL. Odteď bude vydělávat krvavé rubly v Traktoru Čeljabinsk. Nepochopitelný krok hodný odsouzení? Pro někoho ano, ale někdejší juniorský mistr světa na tom nic zvrhlého nevidí. „Nejsem politik, hraju hokej,“ nezajímá ho, že Rusko napadlo Ukrajinu.

Kanadský brankář Zach Fucale vyměnil NHL za ruskou KHL. | Foto: Profimedia

Zach Fucale si v nejlepší lize světa nedokázal vybojovat stále místo. Přitom hned při svém debutu v NHL v v roce 2021 (osm let po draftu) vychytal v brance Washingtonu Capitals čisté konto a jako debutant stanovil rekord ligy v počtu minut bez inkasovaného gólu. Euforie ze snové premiéry ale rychle vyčpěla. Kanadský gólman sice posbíral čtyři starty krátce po sobě, ale pak byl šlus. V NHL už se od té doby nikdy neobjevil.

Až na tuhle epizodu se celou kariéru potloukal po farmách. Když letos dotáhl Hershey Bears k triumfu Calder Cupu, zdálo se, že dveře do NHL má znovu otevřené. Žádnou jistotu ale Fucale neměl. V osmadvaceti letech už byl ze všeho otrávený a další martyrium v AHL už nechtěl podstupovat. A když přišla z nabídka Čeljabinsku, na nic nečekal a Rusům se upsal na dva roky. Teď bude v kariéře pokračovat v KHL.

Fucale musel pochopitelně vysvětlovat, proč se rozhodl zrovna pro Rusko, odkud většina evropkých hráčů po vypuknutí války prchá pryč. „Rozhodoval jsem se podle hokeje. Nebudu mluvit o geopolitice a řeknu jen to, že KHL není ovlivněna (válkou na Ukrajině). Je to moje rozhodnutí, protože v hokeji je to pro mě prostě nejlepší. Rusko a KHL jsou dvě věci,“ zdůvodnil pro kanadský server Journal de Quebec.

„Samozřejmě chápu, že geopolitický kontext je choulostivý. Osobně se snažím držet od těchto rozhovorů co nejdál, protože můj život je hokej. Lidé mohou získat práci po celém světě. Byla mi nabídnuta práce, rozhodl jsem se a hotovo,“ vysvětlil.

Manželka s Ruskem souhlasila

Kanadský reprezentant situaci řešil s Jevgenijem Kuzněcovem, který je rodákem z Čeljabinsku a společně znají se z Washingtonu. Tam se potkal také s ruským bohatýrem Alexandrem Ovečkinem, obdivovatelem ruského prezidenta Vladimira Putina. Možná, že dostal kladné reference i od zámořských hráčů Brennana Menella, Brendana Leipsice a Camerona Leea, kteří v KHL spokojeně působí a první dva dokonce získali ruské občanství. „Mluvil jsem s několika lidmi, kteří tam hráli nebo kteří tam stále jsou. Položil jsem si otázky, a pak se rozhodl,“ řekl.

Zach Fucale a jeho senzační zákrok:

Zdroj: Youtube

I rodina mu odchod do Ruska posvětila. „V prosinci očekáváme narození druhého syna. Rozhodnutí jít do KHL jsme samozřejmě s manželkou pečlivě probírali. Moje rodina a přátelé mě podpořili,“ prozradil pro ruský web Sport-Express.

Do Ruska se vydá na přípravný kemp v průběhu srpna. „Budu upřímný, nevím, co mám čekat. Ale je pro mě prestižní jít do ligy, která je považována za jednu z nejlepších nebo dokonce nejlepší v Evropě. Hrát za Traktor je výzva, která by mě jako hráče měla posílit,“ nechal se slyšet.

Snu o NHL se ale nehodlá vzdát, přestože mu už táhne na třicet. „NHL je stále na mém radaru. Vždy existuje možnost návratu. Snažím se nedívat moc dopředu. Nikdy nevíte, co se stane. Pro mě je důležité být hrdý na to, čeho jsem zatím dosáhl. Už teď je to úspěch a v budoucnu to může otevřít další dveře,“ věří, že ho v zámoří neodepíšou.