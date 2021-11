Ten však na trhu není jen tak k sehnání. Přístup k němu totiž má jen pár výjimečných. Dříve ho nosívali třeba Gordie Howe či Brett Hull, věrným odběratelem zůstal až do dnešních dní i hrající majitel kladenských Rytířů Jaromír Jágr.

Ale málem bychom zapomněli ještě na jedno jméno. V NHL mu říkají nesmrtelný génius, doma v Rusku je nazýván hokejovým bohem. Zkrátka král Alex. Celým jménem Alexandr Ovečkin.

Odchovanec moskevského Dynama, který byl v roce 2004 draftován jako suverénní jednička. A toto číslo jej provází v hlavním městě USA celých sedmnáct let. Tedy kromě osmičky, ta se stala úplným symbolem jeho úchvatných rekordů mezi hokejovou smetánkou.

Je mistrem světa mezi juniory, třikrát dotáhl svou zemi na výsluní také v mužské kategorii. Do slavné sbírky mu tak chybělo jediné: získat tak chtěný Stanleyův pohár.

A tento sen se mu splnil před třemi lety, kdy s týmem Capitals prolomil léta táhnoucí se smůlu a konečně mohl jako kapitán pozvednout nad hlavu tento přes patnáct kilogramů těžký klenot.

„The Great 8“, jak se Ovečkinovi přezdívá, však ani po těch všech splněných snech nezastavil. Daleko v hloubi duše totiž skrývá ještě něco mnohem silnějšího. Touha nebýt jen jedním z nejlepších, ale stát se absolutní jedničkou.

153 – The number of goals Alex Ovechkin needs to pass Wayne Gretzky for the most in NHL history.



For context, @ovi8 has 154 goals in his last 240 games played. #NHLStats: https://t.co/WFBKiwTgRx pic.twitter.com/KxI4qIX5QA