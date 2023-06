Kulaté šedesátiny slaví v úterý 6. června hokejová i trenérská legenda Vladimír Růžička. „Růža" naposledy působil jako kouč v Litvínově, kde s ledním hokejem začínal. Momentálně je bez angažmá, na stole ale má nabídku, nad kterou přemýšlí.

Vladimír Růžička vzpomíná na své začátky v Litvínově | Video: Deník/František Bílek

Vladimír Růžička naskočil do ligového kolotoče už v 16 letech, první gól dal v dresu Litvínova vynikajícímu brankáři Jiřímu Králíkovi, který tehdy hájil barvy Dukly Jihlava. Stačilo mu na to 16 vteřin pobytu na ledě.

Růžička se stal brzy oporou „chemiků", v necelých 22 letech pak získal s československou reprezentací titul na domácím mistrovství světa.

Kdyby nebyl trenérem Hlinka, nikdy bych do Nagana neletěl, vzpomíná Růžička

Po vojně v Trenčíně ještě chvíli hrál pod Krušnými horami, po revoluci ale už kývl na nabídku Edmontonu Oilers. V NHL hájil také barvy Bostonu Bruins a Ottawy Senators.

Po návratu do České republiky v roce 1994 překvapil, místo do Litvínova zamířil do pražské Slavie. V téměř 35 letech se podíval na olympiádu do Nagana, která pro reprezentaci skončila sladkým zlatým triumfem.

Skvrna v podobě úplatkařské kauzy

Trenérskou kariéru odstartoval Vladimír Růžička ve Slavii, dvakrát s ní dobyl zlato.

Ke zlatým medailím dovedl dvakrát na MS i národní tým.

Nechvalně známou se stala Růžičkova úplatkářská kauza Palaščák, za kterou byl pravomocně odsouzený k peněžitému trestu.

Martinec vzpomíná na zlaté Nagano. Hašek? Všechny seřval a pobláznil, říká

Vladimír Růžička má tři děti, nyní žije se svou druhou ženou, Marií, kterou si vzal po smrti své první ženy Evy.

V extralize vedl naposledy „svůj" Litvínov, angažmá ale skončilo velkým neúspěchem. Před tím Růžička trénoval mezi elitou Hradec Králové a Chomutov.