Vladimír Růžička, bývalý skvělý střední útočník, který vyhrál mistrovství světa i olympijské hry, později trenér mistrů ligy i mistrů světa, je v současnosti koučem Mosteckých Lvů ve třetí nejvyšší soutěži a zároveň také kandidátem do Evropského parlamentu za stranu PRO kontroverzního politika Jindřicha Rajchla. „Vadí mi, že Rusko znovu není na mistrovství světa," řekl šedesátiletý Růžička webu CNN Prima News.

Vladimír Růžička vzpomíná na své začátky v Litvínově | Video: Deník/František Bílek

Dalo se to čekat. Rajchlova strana PRO se už nejednou přiklonila k ruským postojům, nyní její názorovou linii drží i Růžička. „Sportovci nemůžou za to, jaká je situace mezi Ruskem a Ukrajinou," uvedl rodák z Mostu v rozhovoru, který byl zaměřený na právě probíhající světový šampionát, který se koná v Praze a v Ostravě.

Svůj názor poté ještě stvrdil statusem na svých oficiálních facebookových stránkách. „Věřím, že všichni sportovci by chtěli, aby na světě byl mír. Aby mohli sportovat a závodit mezi sebou."

Na jeho názor zareagovala celá řada známých osobností. „I já bych rád, aby ruští sportovci mohli hrát. Za současných pravidel však jsou reklamou na činy své země (to jsme každý bez výjimky kromě disidentů) a tedy na imperialistickou válku a další hrozné zločiny včetně genocidy. To stojí Ukrajince a Rusy životy a to nesmíme dopustit," vyťukal pomocí klávesnice svůj status na sociální síti X Růžičkův bývalý spoluhráč Dominik Hašek, který je v názorech na válečnou situaci od jejího začátku na straně Ukrajiny.

Status stříbrného olympijského kajakáře Vavřince Hradilka je směrem k Růžičkovi o poznání ostřejší. „Vladimíre, kvůli vám a celému mančaftu v Nagana jsem se naučil eskymáka a pamatuji si každý zápas, ale prosím, neničte mi vzpomínky na Vás a tuhle dobu tím, že pomáháte ekonomice a šmejdství Rajchla a spol. Zatímco jste se poslední roky snažil koučovat, umřelo mnoho ukrajinských sportovců," apeluje na kapitána olympijských vítězů z Nagana.

Jak se vlastně Vladimír Růžička dostal k politice a na kandidátku do Evropského parlamentu? „Oslovil mě místopředseda strany PRO Matěj Drbohlav, kterého znám již déle. Představil mi směřování strany PRO - Jindřicha Rajchla. Zaujalo mě to díky tomu, že má dobře zpracovaný program v oblasti sportu a je pronárodní."

Růžičkovi se podle zdroje Deníku jeho okolí snažilo vstup do politiky a konkrétně do Rajchlovy strany rozmluvit, ale neúspěšně. „On má svoji hlavu. Myslí si, že dělá dobře. Není to tak, že by ho někdo naváděl nebo tlačil. Je to Růžičkova vůle, on to vidí tak, že je to v pořádku a správné," říká muž, který se dlouhé roky pohybuje v hokejovém zákulisí.