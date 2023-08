Ústečtí hokejisté vstoupili do přípravy na ledě. Pár zvědavců se do ochozů ústeckého zimního stadionu přišlo podívat především na jedno jméno. Na nového trenéra Vladimíra Růžičku. Kouč dvojnásobných mistrů světa i extraligových šampionů ze Slavie byl na ledě pořádně slyšet, po tréninku si ochotně stoupl také před novináře.

První trénink hokejistů Ústí nad Labem na ledě se nesl v odlehčeném duchu | Video: Daniel Brzák

„Ústí mám v paměti tak, že se tu vždy hrál vršek druhé nejvyšší soutěže. Hokej tu byl vždycky dobrý, pamatuju si, že přáteláky za Litvínov byly proti Slovanu náročné. Teď jsme tu všichni proto, abychom zdejší hokej vrátili tam, kde byl,“ pravil v úvodu mise, která bude hodně náročná.

Máte za sebou první trénink s novým týmem. Jaký byl?

Dobrý (úsměv). Led je ještě trochu syrovější, protože je úplně nový. Jelikož nás bylo hodně (na tréninku se sešlo 30 hráčů, pozn. autora), tak byl za chvilku rozježděný, ale mrzne to, takže dobrý (smích).

Dlouho jste netrénoval, chyběl vám hokej?

Musím říct, že hrozně. Byl jsem docela dlouho mimo hokejové dění, takže jsem se na to těšil.

Spojení Vladimír Růžička a 2. liga. Jakub Trefný si prý myslel, že to je legrace, když slyšel, že sem máte jít trénovat…

Legrace to není (smích).

NHL? Kdepak, radši Rusko. Nejsem politik, hraju hokej, říká kanadský mistr světa

A jak se vaše angažmá upeklo?

Bylo to jednoduché, potkali jsme se s Vláďou Evanem a bavili jsme se o tom. Měl jsem ještě nějaké nabídky ze Slovenska, ale už jsem nechtěl moc daleko, jsem ze severočeského kraje, a tady to mám blíž, takže jsem se rozhodl pro Ústí. Uvidíme, jsem zvědavý, co mě čeká, i pro mě je to nové. Kluky, kteří tu jsou, skoro neznám, možná dva, tři. Budou se teď selektovat během tréninků, musíme to trochu probrat, jelikož je nás docela dost.

V Ústí je mladý tým, budete muset hodně křičet?

S tím počítám. Vím, co mě čeká, něco podobného jsem si vyzkoušel už dva měsíce v Kadani. Tam ale nebyl téměř nikdo zkušený, tady jsou aspoň Jarda Roubík, Jakub Trefný a další kluci, v nichž mají mladí vzory, což je výhoda.

Ne všichni hráči v kádru se živí pouze hokejem, jak to budete řešit?

Jsou tam nějací kluci, kteří studují nebo pracují, ale říkali, že si to zařídí. Je dobré, že trénujeme ráno, jelikož je tu jen jedna ledová plocha a potřebujeme, aby odpoledne byly na ledě děti. Většina kluků to bude při práci zvládat, i když se stane, že někteří budou muset občas místo tréninku do práce.

Hráči mohou být z práce unavení. Nebudete muset slevovat ze svých nároků?

Myslím, že i v tom je výhoda, že se bude trénovat dopoledne, můžeme to pak udělat trochu náročnější. Určitě by bylo horší, kdyby trénovali až večer když přijdou z práce. Myslím, že to zvládneme.

Chlapík na statistiky nemyslí. Budu se snažit podřídit týmovému úspěchu, tvrdí

Jaké budou ambice klubu?

Je tu plno neznámých kluků, ale s Vláďou Evanem jsme domluvení, že bychom to mužstvo chtěli trochu posílit. Chceme hrát co nejvýš, ale z loňska tu zůstali dva nebo tři hráči, jinak je mužstvo úplně nové, dnes jsem ho poprvé viděl komplet na ledě. Budu se snažit, abychom hráli co nejlépe a uvidíme, na co to bude stačit a na co ne.

Dá se mluvit o postupu? Samozřejmě s tím souvisí i rozpočet klubu…

To je další věc. Na tom se stále pracuje, věřím, že budou ještě další jednání s městem. Osobně si myslím, že Ústí by mělo hrát minimálně druhou nejvyšší soutěž, ideálně její vršek, jako to bývalo dřív. Jak to ale bude letos se uvidí, samozřejmě to záleží, kolik bude peněz a jací hráči přijdou.

Zmínil jste, že sám řešíte sponzory mimo Ústí. Je to pro vás nová role?

Samozřejmě se snažím pomoct. Je to podobná role, jako jsem měl kdysi ve Slavii, i když tam to řešil hlavně pan Blažek. Určití lidé i z Prahy nám ale chtějí pomoct, uvidíme, jak to dopadne.

Jaké máte vzpomínky na Ústí z minulých let?

Mám ho v paměti tak, že se tu vždy hrál vršek druhé nejvyšší soutěže. Hokej tu byl vždycky dobrý, pamatuju si, že přáteláky za Litvínov byly proti Slovanu náročné. Teď jsme tu všichni proto, abychom zdejší hokej vrátili tam, kde byl. Uvidíme, jak nám to půjde, bude to zajímavé.

Od trávníků k ledu. Liberecká fotbalová legenda Nezmar posílí Bílé Tygry

Slíbil jste oznámit svého asistenta a realizační tým…

Přál bych si pracovat ve trenérské dvojici s Danielem Brandou, jinak ten tým zůstává víceméně stejný. Trenér brankářů bude Martin Volke, kustod Vláďa Brož. Chtěl bych, aby pomáhal také masér a kustod Zdeněk Šašek.

Jako trenér máte zlato z MS, extraligové tituly, teď trénujete ve 2. lize. Neříkal jste si třeba, že se vás lidi budou ptát, proč takový sešup?

Takové věci já neřeším. Jsem tu proto, abych pomohl Slovanu.

A kdyby přišla během sezóny nějaká atraktivnější nabídka?

Tohle zatím řešit nechci, teď je pro mě na prvním místě Ústí. Bude záležet, jak se podaří posílit tým a doplnit rozpočet.

Takže byste tu klidně zůstal dlouhodoběji?

Láká mě to. Teď je ale těžké říct, co bude za rok, za dva, v hokeji je to vachrlaté. Znám to z Chomutova, můžete mít smlouvu klidně na deset let a za tři roky najednou není.