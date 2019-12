Řepík a spol. potřebovali zapomenout na páteční prohru proti Liberci, kdy zaostávali prakticky ve všech směrech. „Musíme hrát o sto procent lépe,“ burcoval forvard Tomáš Pšenička.

Jenže zatímco Liberec je letos velmi neoblíbeným soupeřem, kterého Sparta ještě nedokázala porazit, včera naopak potvrdila, že Oceláři (ač znovu ambiciózní) jsou v této sezoně ideálním protivníkem.

Třetí zápas přinesl opět plný počet bodů. „Těžko říct, čím to je. Do každého zápasu jdeme stejně a na jeho konci zjistíme, jak dobře jsme splnili, co jsme si předsevzali,“ uvedl hrdina zápasu Růžička.

Stopka pro obránce

Ten se vrátil po dvou vynechaných zápasech kvůli střevní viróze. Kvůli trestu za tvrdý hit na libereckého Lukáše Dernera naopak musel trenér Uwe Krupp oželet v defenzivních řadách Jana Košťálka.

Růžička se poprvé ke slovu dostal ve 13. minutě. Adam Polášek dovezl puk do útočného pásma, kde ho předložil ke střele Janu Piskáčkovi. Před Jakubem Štěpánkem ji ještě dokázal tečovat právě Růžička a brankář Třince byl bezmocný.

Oceláři dokázali odpovědět na začátku druhé části. V přesilové hře se prosadil důrazný Roman Szturc.

Domácí si ale vedení dokázali vzít velmi rychle zpět. Miroslav Forman se rozjel na pravém křídle a předložil Růžičkovi puk do ideální pozice. Třicetiletý útočník mohl slavit podruhé. „Pomohlo nám to. Odskočit v krátkém sledu a vrátit se ke své hře, to chce každý tým,“ kvitoval zadák Adam Polášek.

Forman rozhodl

Ještě před druhou přestávkou Sparta dokázala vstřelit rozhodující trefu zápasu. Podruhé se přitom prosadila v přesilové hře, které v posledních duelech nebyly zrovna silnou zbraní. „Řekli jsme si k tomu pár věcí. Jsem rád, že nám to tam padlo,“ kvitoval Růžička.

Tentokrát tedy kombinace vyšla ideálně a na jejím konci byl Forman dorážející puk za Štěpánkova záda. Třinec ještě zdramatizoval utkání brankou Martina Adamského, leč v nervózní koncovce duelu už náskok Sparty dotáhnout nedokázal.

„V minulosti jsme párkrát závěry příliš nezvládli, ale teď se nám to už daří,“ doplnil spokojený Polášek. Co pomohlo? Představte si, že stačil (zase) proslov.