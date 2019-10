O víkendu odchytal Francouz za Colorado svůj druhý zápas v nové sezoně. Znovu pomohl k vítězství: Avalanche vyhráli na ledě Tampy Bay 6:2 a český brankář se blýskl výborným výkonem. Čtyřiačtyřicet úspěšných zákroků chlapíka s číslem 39 znamenalo další důkaz, že v Coloradu vsadili na správného muže.

Úspěšný start do sezony

„Byl jsem trochu nervózní, přece jen má Tampa spoustu skvělých ofenzivních hráčů, ale bral jsem to jako výzvu a chtěl si zápas užít. Byla to zábava,“ usmíval se Francouz po zápase, v němž mimo jiné famózním zákrokem vychytal ve stoprocentní šanci svého krajana Ondřeje Paláta. „Frankie byl skvělý,“ uznal i kapitán hostů Gabriel Landeskog.

Tým z Colorada vyhrál sedmý z osmi odehraných zápasů a o bod před Edmontonem vévodil Západní konferenci. „Jsem šťastný, že vyhráváme. Začátek sezony je vždycky důležitý a nám se podařil. Musíme ale dál makat,“ zdůraznil Francouz.

Za svým zámořským snem zamířil v létě 2018. Celou sezonu strávil na farmě v AHL, do elitní ligy jen dvakrát lehce nakoukl. Přesto se Francouz přesvědčil, že stojí za to si na šanci v NHL počkat. Vydřít si ji. Tento přístup se zamlouval i vedení Colorada, a český hokejista tak teď povýšil do role brankářské dvojky za Němcem Philippem Grubauerem.

Malá piva v Coloradu?

Někteří experti před sezonou pochybovali, že tato dvojice může Avalanche dotáhnout do play-off. Ani Grubauer, ani Francouz totiž nejsou právě čahouni (alespoň na zámořské hokejové poměry ani jeden nemá přes 185 centimetrů). Nejnižší brankářské duo v Centrální divizi ale zatím chytá na jedničku a názory zvenčí se nenechá rozhodit.

„Je pravda, že před pár lety chtěli na draftu všichni jen vysoké brankáře, ale teď se prosazují menší kluci. Na výšce totiž až tak nezáleží. Když umíte číst hru a stojíte na správném místě, tak je jedno, kolik měříte,“ upozornil Grubauer.

S českým parťákem si výjimečně dobře rozumí, neberou jeden druhého jako obtížnou konkurenci. I to je pro atmosféru v kabině Colorada významné plus. „Gruby se ke mně chová vážně hezky. Jsme oba brankáři a musíme držet pohromadě. Snažím se ho podporovat, jak nejlépe dokážu,“ svěřil se Francouz.

Jak už bylo zmíněno, rodák z Plzně zatím dostal šanci ve dvou duelech nové sezony. Ani v jednom nezklamal, vedl si víc než dobře. V minulém ročníku si na farmě zvykl na specifické podmínky za velkou louží, přizpůsobil svůj brankářský styl. Dočká se teď velkého průlomu?