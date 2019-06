„Postavit kádr bylo naší prioritou. Po baráži jsem řekl, že většinu týmu chceme podepsat i do extraligy a to jsme splnili. Nevím, jaké procento se nám už povedlo podepsat, ale je vysoké a s dalšími členy úspěšného týmu se snad ještě domluvíme,“ věří Jágr, jenž se zatím nedohodl s Kanaďanem Brendonem Nashem, Švédem Linusem Svedlundem nebo Petrem Hořavou.

Co se týče dalších dvou tří jmen, koukají Jágr a jeho spolupracovníci do zahraničí. „Hlavně si ale nemůžeme dovolit podepisovat, jen abychom měli hráče, ale aby to byly opravdové posily. Nemůžeme si dovolit chyby, a proto nad každým krokem přemýšlíme.“

Zatím nejcitelnější ztrátou je podle fanoušků odchod Jiřího Říhy. Po baráži tvrdil výborný obránce, že počká na nabídku Kladna, ale nakonec odešel do Litvínova. „Některé odchody mrzí víc než jiné. Pytlák je výborný hráč, odehrál za nás výbornou sezonu. Má výbornou střelu, je skvělý na přesilovce. Na druhou stranu jsou ve sportu obrovské peníze a my nemůžeme bránit hráči, kterému jinde nabídnou daleko lepší podmínky, aby odcházel. Každý se chce zabezpečit. Nicméně podali jsme si ruce a popřáli mu vše dobré. Třeba se jednou vrátí,“ naznačil Jágr, že nic zlého se mezi oběma stranami neudálo.

Pro Kladno bude nepochybně zásadní zprávou, jak se rozhodne Tomáš Plekanec. Že v Brně, ani poté v Kladně nestřílel haldy branek, to každý rád oželel. Plekanec a jeho hra jsou rozhodujícími faktory hry jakéhokoliv mužstva a jágr by ho pochopitelně v týmu potřeboval. Ve hře je ovšem také nabídka z Brna a Kometa bezesporu může nabídnout více peněz, pokud právě o ty půjde. „Se všemi posilami, s nimiž jednáme, se jen musíme domluvit na podmínkách. Až se dohodneme, bude kádr z devadesáti pěti procent uzavřený a jen budeme čekat na zvláštní situace. Což je třeba Pleky. Respektujeme jeho soukromí a všichni víme, čím si prochází. Situace se rozuzlí, až nastane správný čas. Jsou tady nějaké domněnky, může to vypadat tak či onak, ale vše jsou jenom spekulace. Až budeme vědět, půjdeme dál,“ vysvětlil Jágr situaci kolem neužitečnějšího borce Kladna v rozhodujících bojích o extraligu.

A dodal, že není potřeba panikařit, sezona začne až za tři měsíce.

Jestli i pro něj, to pořád nepotvrdil. Trénovat už ale pomalu začíná, což ukázal v týdnu i na svém instagramu. „Ale to ještě neznamená, že opravdu trénuji, když jsem tam dal fotku,“ smál se a vážněji dodal, že od skončení baráže se musel věnovat manažerské práci a kila šla nahoru. „Uvidíme, jak se budu v tréninku cítit, protože i loni jsem chtěl hrát od začátku a pak to z různých důvodů nešlo. Člověk si může udělat plán, ale osud je proti,“ pokrčil rameny.

Dobře ale ví, že co platilo loni, letos nebude. Před rokem stačilo Kladnu, aby s nekompletním kádrem uhrálo v základní části Chance ligy play off. Pak přišly posily včetně Jágra a Plekance a rázem tu byl favorit na postup. V extralize takový plán praktikovat nelze, což Jágr dobře ví. „Jdeme do neznáma. Nebojím se toho, ale těžko můžeme praktikovat plán z loňska, kdy jsem věřil, že i s juniory v sestavě uhrajeme play off, ušetříme si dost peněz na play off a pak se silnějším mužstvem bude hrát rozhodující zápasy. Plán nám stoprocentně vyšel, nicméně v extralize musíme být připraveni na sto procent od prvního zápasu, každý bod pro nás bude klíčový,“ má jasno.

Zatímco odborníci i fanoušci zatím podle soupisky pasují Kladno spíš na boj o záchranu, Jágr taková plány rozhodne nemá. Koneckonců nejlepší český hráč nikdy nepůsobil v klubu, který by hrál jen o záchranu. Jeho vítězná mentalita se nemění. „Samozřejmě bych chtěl vyhrát extraligu, kdo by nechtěl!“ usmál se, ale vzápětí doplnil: „Ale je to jakoby nastoupila škodovka do závodu formule 1 a chtěla vyhrát. A to není nic proti škodovce, jen srovnání. Já si prostě jen nemyslím, že můžeš jít do soutěže s jiným cílem, než že budeš vyhrávat. I když jsi outsider. Nezáleží, jaké máš mužstvo, ale čemu věří. Těžko můžeme jít do soutěže s tím, abychom se jen zachránili. Ano, bude to náš základní cíl, ale jen s tím bychom těžko vystačili. Pochopitelně nám však nesmí scházet pokora a respekt,“ dodal Jágr.