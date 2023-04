V neděli dobývali branku Zlína více než dvě třetiny, v pondělní odvetě vedli kladenští Rytíři po pěti minutách 2:0. Ale zase to byla bitva, v níž ani třetí gól Rytíře moc neuklidnil, protože Berani po 108 minutách barážových bojů skórovali také. Více se ale nestalo a před dvěma zlínskými zápasy vede Kladno 2:0. Zatím se tak drží ideálního scénáře.

Druhé utkání baráže Kladno - Zlín | Foto: Roman Mareš

Dokonalejší úvod si Kladno asi nedovedlo vymyslet. Nejdříve za fantoma zlínské brány Daniela Hufa proplulo nahození Vebera, které tečoval Slováček, a poté Bláha dokonale našel Berana, který už mířil do prázdné.

„Věděl jsem, že nesmím ve skrumáži trefit prvního hráče, to se povedlo. Pak se mi puk ztratil, nakonec jsem ale viděl, jak diváci jásají, tak až podle toho jsem věděl, že to prošlo do brány. Až Ondra Slováček mi říkal, že to tečoval,“ popisoval první trefu Václav Veber.

V tu chvíli to vypadalo na jasný průběh druhého zápasu, jenže hosté se postupně z popela zvedali. Huf je párkrát musel podržet, hlavně při sólovém úniku Klepiše, ale ve druhé třetině už Berani skutečně byli poprvé v sérii lepší. Nicméně Adam Brízgala ukazoval v kladenské bráně, že je trochu neprávem opomíjenou hvězdou Rytířů.

Na druhé straně hosty zachránil při supertutovce Plekance Huf.

Ve třetí části uklidnila domácí zatím nejhezčí individuální akce celé baráže, při níž se obránce Babka vydal od střídaček před bránu, tu obkroužil a s pomocí betonu Hufa zasunul puk na místo určení. Jenže Berani byli brzy zpátky v zápase. Ex-kladenský Kindl hezky našel Kratochvíla a ten bruslí bez viditelného pohybu snížil. Rozhodčí tuhle branku museli uznat.

Zlín už 3:22 minuty před koncem sáhl po power-play a v závěru mu trochu pomohli i rozhodčí. To když krvavý zásah Gazdy do obličeje Plekance neviděli, zatímco faul Sotniekse trestali. Ale šanci už hosté velkou neměli a Kladno jde do trháku 2:0.

Série bude pokračovat ve čtvrtek a pátek ve Zlíně na stadionu Luďka Čajky. „Dokázali jsme si, že můžeme být Kladnu rovnocenným soupeřem. Věřím, že doma před plným stadionem budeme mít větší sílu a navážeme na výkon ze druhé třetiny. Že budeme mít větší sebevědomí,“ řekl hlavní trenér Beranů Miloš Říha mladší.

Rytíři Kladno – PSG Berani Zlín 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)



Branky a nahrávky: 2. Slováček (Veber, Filip), 5. Beran (Bláha, Filip), 45. Babka (Bláha, Pytlík) – 48. Kratochvíl (Kindl). Rozhodčí: Šír, Hejduk – Brejcha, Zíka. Vyloučení: 9:8, bez využití. Diváků: 5200 (vyprodáno). Stav série: 2:0.



Kladno: Brízgala – Babka, Cibulskis, Veber, Slováček, Ticháček, Sotnieks – Kubík, Plekanec, Jágr – M. Procházka, Klepiš, Indrák – Michnáč, Filip, Zikmund – Beran, Pytlík, Bláha.



Zlín: Huf – Husa, Gazda, Novotný, Zbořil, Suhrada, Riedl, Talafa – Kubiš, Sadovikov, Köhler – Kratochvíl, Kindl, Sedlák – Lang, Sedláček, Mrázek – Frömel, Hejcman, Pospíšil.