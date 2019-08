Nové dresy pokřtil majitel kladenského klubu a jeho hlavní hvězda Jaromír Jágr spolu s šéfem OC Oaza Luborem Stehlíkem. Pomohla jim i malá Eliška, které osud nepřál a klub se jí snaží pomáhat. Ta dostala od Jaromíra Jágra zlatý dres, 33 tisíc korun z dražby dalšího dresu a její maminka popřála klubu i fanouškům krásnou extraligou sezonu. A předala Jágrovi obrázek čtyřlístku od Elišky pro štěstí.

"Strašně moc děkuji. Pětadvacet let jsem tu nebyl, ale za nás to bylo, že když najdeš čtyřlístek, tak budeš mít štěstí. Nevím, jestli se to ještě říká. My jsme ho našli, takže můžeme být v klidu," uvedl Jágr.

Ten také apeloval na fanoušky, jichž se sešlo v narvané Oaze několik stovek, aby A týmu v nadcházející sezoně pomáhali, co to šlo, a aby na hokej hlavně chodili. "I když se nebude dařit. Všichni víme, že to pro nás bude strašně složité, ale sám pro sebe věřím, že desítku uděláme. Je to ale jen můj názor," uvedl Jágr.

Velká sláva byla také kolem uvedení Miro Rysa do Síně slávy. Obojživelník, který kopal s Kladnem první ligu ve fotbale a v hokeji ji hrál rovněž. Rys je jednou z největších postav celé historie kladenského sportu. V roce 1959 byl jako hráč u prvního mistrovského titulu Kladna, ve stejném roce přispěl ke slavnému bronzu československé reprezentace na pražském MS, kde tým porazil Kanadu.



Rys později odešel do Chicaga, kde hrál fotbal za Spartu Chicago a jako předseda ji pozvedl a dostal sem další kladenské hráče.

Po sametové revoluci se vrátil domů do Kladna, ale v posledních letech už kvůli nemoci nedávno pětaosmdesátiletý Čužák dožívá v domově důchodců. Proto ho v neděli v Oaze zastoupil jeho mladší bratr Lubomír a manželka Dana. A oba byli dojatí ze skvělého přijetí fanoušky.



Těm se v horkém nákupní centru nedělní podvečer musel líbit, Rytíři se před startem extraligy, na kterou se pět let těšili, na propagačním poli připravili na jedničku.