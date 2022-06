Český útočník Matěj Blümel si na světovém šampionátu vystřílel smlouvu v NHL.Zdroj: ČTK/Kamaryt Michal

A podobných případů, kdy se úspěšné vystoupení na světových šampionátech z repertoáru do té doby nepříliš věhlasných českých reprezentantů stalo klíčem k nastartování velké kariéry, sčítá domácí hokejový archív hned několik. Skalp, který se před pár týdny náramně vyvedl pardubickému mladíkovi Matěji Blümelovi, zvládla v uplynulé dekádě navzdory uvadlé medailové úrodě národního týmu poměrně početná sestava nečekaných šťastlivců.

Vždycky to začalo nečekanou nominací na posezonní reprezentační sraz. Zkrátka takový malý dárek za služby, které hokejisté odvedli u svých zaměstnavatelů. Jejich naděje na zařazení do závěrečné nominace mířící do dějiště šampionátu však většinou byla spíše utopickou myšlenkou. Ale tito kluci si své čestné místo vybojovali úplně jinak něž zbytek vyvolených.

Dřina, odhodlání a neutichající dravost. To byly přesně ty atributy, které černým koníkům tehdejších nominačních skládanek darovaly šanci ukázat se před skauty těch nejslavnějších organizací na světě. A svou životní formu vyšperkovali natolik, že se jako blesk z čistého nebe přihlásili o kontrakty, o nichž si většina tuzemských hokejistů může nechat leda tak zdát.

Blümel jde do NHL, podepsal s Dallasem. Kvůli tomu jsem tak dlouho dřel, řekl