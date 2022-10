A rozdíl to byl skutečně markantní. Zastánci žraločí rodiny budou jistě argumentovat tím, že to žádné převratné výprasky přeci nebyly, ovšem je třeba si nalít čistého vína a přiznat, že Nashville měl v obou případech scénář zcela ve svých rukou.

Trenér John Hynes dovezl do Prahy velice slušně připravený kádr, zejména skvěle vyztužená defenzíva kolem kapitána Romana Josiho dělala Žralokům v čele s Tomášem Hertlem obrovské potíže. A když zrovna žlutá posádka potřebovala přidat, tak prostě jednoduše přidala.

Ale pak tu byl i druhý faktor. Proti Predátorům stál v hlavním městě soupeř, který měl k adekvátní konkurenceschopnosti poměrně dost daleko. Ne vždycky, nicméně rozdíl mezi oběma celky byl s přibývajícím časem na ledě stále propastnější.

Z této kritiky si však možná zaslouží vyjmout první útočné trio Hertl-Meier-Kunin. Když vlétli do hry, věděli jste o nich. A to nejen díky tomu, že každý dotek pražského rodáka s pukem doprovázel jásot domácích fanoušků.

„Víme, že jsme klíčová lajna, která musí táhnout za úspěchem celý mančaft,“ prozradil už před startem pražského dvojutkání Tomáš Hertl.

Svou rychlostí a šikovností byli úplně někde jinde než zbytek žraločí tlupy. Zejména pak česko-švýcarská dvojice nerozlučných kamarádů. Ale to na úspěch San Jose před téměř vyprodanou O2 arenou nemohlo stačit. Jak se říká, jedna lajna vám úspěch nezařídí.

Tomáš Hertl ze San Jose se raduje z góluZdroj: ČTK/Michal Kamaryt

A většinou, když chcete pomýšlet na jakýkoliv úspěch, musíte mít dostatek zbraní i v záloze. Jenže ty, jak bylo o víkendu v Praze jasně vidět, nový trenér David Quinn k dispozici nemá. Jakmile na chvíli polevil Hertlův útok, pomalu ale jistě uvadala celá střídačka Žraloků.

Návrat starých časů v nedohlednu

Stejné to bylo i s aktivitou. Ponurá koncovka pátečního duelu nakopla San Jose k neskutečně energickému startu do odvetného klání, první dějství vracelo fanoušky zpátky do dob, kdy se v Kalifornii bojovalo o zlaté prsteny.

Ovšem i v sobotu večer se opakoval takřka stejný scénář. Na slušný start se zkrátka nepodařilo vůbec navázat, byť Žraloci v odvetě dvakrát vedli. O výhodu však rychle přišli, nadělali kupu zbytečných chyb a utkání už pak jen marně doháněli.

A zcela otevřeně můžeme říct, že na tempo rozjetého Nashvillu nestačili. Závěrečné snahy o vyrovnání v šesti lidech symbolizovaly idiom z nouze ctnost, dvě porážky v rámci víkendu v srdci hokejové Evropy byly bohužel naprosto zasloužené.

Samozřejmě, šlo jen o pouhý start sezony. Navíc v netradičním prostředí, daleko od rodné Kalifornie, ale i přesto hra Žraloků malinko napověděla, že návrat časů, kdy byl postup do vyřazovacích bojů naprosto rutinní záležitostí, se na západní pobřeží úplně nehrne.

Před šesti lety se Žraloci prokousali na dohled vzácné trofeje, a ještě v roce 2019 byli ve finále Západní konference. Od té doby však na San Jose padla bída. Tři sezony bez play-off? To kalifornský klub nepamatuje. A zdá se, že ani příchod nového kouče Quinna a pár změn v kádru nebudou stačit na brzký návrat mezi elitu.

San Jose čeká náročný rok

V pátek večer se český kanonýr ještě usmíval, o den později už dorazil mezi novináře s výrazně odlišnou tváří. Z ní se dal vyčíst smutek, zklamání, možná i trochu obavy z toho, co přijde dál. Ale to už je možná zbytečně velké spekulování.

Důležitá jsou fakta. Na konci loňské sezony měl Hertl možnost odejít. Velký trejd osmadvacetiletého forvarda byl na spadnutí, nakonec ale zvítězila gigantická smlouva a setrvání mezi Žraloky po dobu dalších osmi let.

Tomáš Hertl se v dresu San Jose Sharks raduje ze vstřelení gólu.Zdroj: ČTK/AP/Darren Yamashita

Kdyby tehdy odolal, možná by mu nyní šrotovaly v hlavě myšlenky na další spanilou jízdu za blyštivým pohárem. Na druhou stranu by si zase nezahrál nejslavnější ligu světa před zraky domácích fanoušků. A hlavně v obležení celého rodinného klanu Hertlů.

A co je vlastně víc? To musí nejspíš vědět sám rodák ze statku v pražském Šeberově. Každopádně jedno je jisté: letos jej za mořem čeká pořádně náročný úkol. A možná nejen letos.