Hokejisté San Jose utrpěli největší porážku od založení organizace v roce 1991. Sharks schytali debakl 1:10 od Vancouveru. Pod historickou ostudou jsou podepsaní i tři Češi Tomáš Hertl, Filip Zadina a Jan Rutta. Z toho být nechcete. Jenže může být ještě hůř. Klub z Kalifornie má zaděláno na to, aby se současný tým Žraloků stal vůbec tím nejhorším v dějinách NHL.

Marnost nad marnost. Trápení San Jose v letošní sezoně vygradovalo desetigólovým přídělem od Vancouveru. Bezzubí Žraloci v úvodních deseti zápasech ani jednou nevyhráli a s jediným bodem se krčí na posledním místě celé NHL. To je děsivá bilance týmu kolem české hvězdy Tomáše Hertla, kterou ve městě v Sanfranciském zálivu nepamatují. I když bída je to poslední dobou každý rok. Play-off se tady nehrálo už čtyři sezony.

„Je to trapné. Každý z nás by se měl podívat do zrcadla. Nikdo si nezaslouží klidný spánek,“ přiznal Hertl.

V nováčkovské sezoně 1991/92 sice San Jose Sharks zapsali v prvních šestnácti zápasech neuvěřitelných patnáct porážek, ale vítězství přišlo už ve třetím utkání. Dokonce i tým ze sezony 1992/93 kolem současných koučů NHL Deana Evasona a Mikea Sullivana, který prošel ročníkem s bilancí 11-73, dokázal vyhrál svůj úvodní duel sezony.

Jasně, sezona je teprve v zárodku, v zámoří se přesto začíná zmiňovat hrůzostrašný rekord Washingtonu ze sezony 1974/75. Capitals se tehdy při své premiéře v nejlepší lize planety zmohli jen na osm vítězství v osmdesáti utkání. Tak málo výher nikdo nikdy neměl. Historicky nejhorší je počet 446 inkasovaných branek. Při současném rozpoložení Žraloků a kvalitě týmu je dost možné, že největší propadák všech dob přepíší.

„Když se podíváte na celkový nedostatek špičkových talentů a poražené myšlení, které se může usadit, ptáte se, zda vůbec dosáhnou dvojciferného počtu vítězství,“ zamyslel se hokejový reportér Eric Stephens z webu The Atlantic.

Odrazí se ode dna?

Marnost Žraloků asi nejlépe dokumentuje srovnání s bratry Hughesovými v týmu Vancouveru. Sourozenci Jack, Quinn a Luke už posbírali víc bodů (41) než celá soupiska San Jose (24). Mimochodem, Kaliforňané vstřelili v deseti zápasech jen deset gólů.

„Když už nic jiného, musí se Žraloci na čtvrteční ostudu dívat jako na dno,“ zdůraznil novinář Stephens.

Touhle optikou na to hledí i v San Jose. Ostatně, nic jiného jim ani nezbývá. „Abych byl upřímný, nikdy jsem nebyl v takové situaci, myslím, že nikdo z nás,“ sklopil hlavu útočník Nico Sturm. „Předpokládám, že jediná dobrá věc je, že níž už klesnout nemůžeme. Takže to je asi jediné pozitivum na téhle situace.“

Sharks teď třikrát za sebou hrají doma – v sobotu Pittsburgh, příští týden Philadelphia a Edmonton. Ani jeden z těchto týmů není rozjetým, takže pro San Jose ideální příležitost zmátořit se.