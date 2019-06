S Kometou dvakrát dokráčel pro Masarykův pohár. Vysněný hattrick v minulé sezoně zhasl, tak nastal čas na změnu. „Poslední ročník z mé strany nebyl ideální. Věřím, že mi změna pomůže,“ říká Dočekal.

Dočekal v Kometě



V základní části extraligy:

Zápasy: 315

Body: 109

Góly: 52

Asistence: 57



V play-off extraligy:

Zápasy: 47

Body: 8

Góly: 4

Asistence: 4



V lize mistrů:

Zápasy: 17

Body: 10

Góly: 4

Asistence: 6



Celkem za Kometu:

379 zápasů, 127 bodů, 60 gólů, 67 asistencí

Jak se zrodil váš přesun do Sparty?

Přišly mi nějaké nabídky a s Liborem Zábranským jsme to zvážili, protože potřebuje dávat prostor mladým klukům. Na základě toho bych nedostával už tolik herního času na ledě, takže jsme dospěli k tomu, že půjdu do Sparty.

Když jste měl víc nabídek, co rozhodlo zrovna pro Spartu?

To, co rozhodlo, si nechám pro sebe. (úsměv)

Jakou roli sehrál nový sportovní ředitel Sparty Petr Ton, se kterým jste se potkal v Kometě?

Samozřejmě mi volal on sám. Říkal mi, že mě zná osobně, ví, jaký jsem typově a povahově. Tohle hrálo velkou roli při rozhodování. Každého hráče potěší, když o něj někdo projeví zájem. Ve Spartě je navíc i Franta Ptáček jako kondiční trenér, s tím jsem taky hrával.

Cítil jste, že po sedmi letech potřebujete změnu prostředí?

Řekl bych, že asi určitě, protože poslední sezona z mého pohledu nebyla taková, jak jsem si představoval. Věřím, že mi změna pomůže. Poznám a uvidím zase něco jiného.

Už víte, jakou roli byste ve Spartě měl mít?

Ne, to ještě ne. Na to je pořád spoustu času. Někdo může něco říct, slíbit a pak se to vyvine jinak. Role hráče v mužstvu se vždy odvíjí podle výkonnosti.

Spartě se v posledních sezonách příliš nedařilo. Je o to větší motivace, pomoct tradičnímu klubu zase nahoru?

Co jsem se díval, tak dvakrát za sebou byla desátá a vypadla vždy v předkole. Určitě všichni ve Spartě chceme hrát o nejvyšší příčky. To je jasné. Nikdo se nechce plácat dole. Ale i kdybych byl kdekoliv jinde, vždy chci bojovat o první místo.

Jak se těšíte na vzájemný zápas s Kometou?

Díval jsem se, že se střetneme už ve čtvrtém kole. Doufám, že mě fanoušci Komety přijmou dobře. Snad jsem v Brně zanechal nějakou stopu. Vždycky byli fantastičtí, tak snad mě nevypískají.

Když jste hrál za Kometu, jak jste vnímal rivalitu se Spartou?

Z pohledu hráče, když je na ledě, tak to člověk úplně nevnímá. Pak ale když je na střídačce, tak pokřiky zná. (smích) Vzájemné zápasy byly vždy trochu ostřejší, což je ale normální. Rivalita Brna s Prahou je dlouhodobá. Jenže to nebyly vypjaté zápasy jen se Spartou. Na ostří se hrálo i s Plzní nebo Libercem. Prostě s týmy nahoře. Na tyhle duely vždy chodil plný barák, i když jsme hráli venku.

Už vám někdo z hráčů Komety vyčinil, že jdete zrovna do Sparty?

Ještě když jsem trénoval v Brně, tak od pár kluků, nebudu jmenovat, tam něco proběhlo. (smích)

Jak si zvykáte na život v Praze?

Je to normální. S manželkou máme byt a budeme dělat to, co jsme činili v Brně. Takže relax, masáže, zajdeme si do kina a doufám, že si tady najdeme nějaké kamarády, abychom zašli na společné večeře.

Hostování máte na jednu sezonu. Víte, co bude dál?

To vůbec nevím, co bude dál. Teď se soustředím na nadcházející sezonu a uvidím, jak to dopadne a co bude.