Češi sice vedli od 6. minuty po brance Ondřeje Bechera, ale v čase 9:05 zahájil obrat Kemell a nakonec pečetil výsledek Lassila. Nejdříve se prosadil v 55. minutě a potom ještě 49 sekund před koncem při power play skóroval do prázdné branky.

Finové dosáhli na první medaili od roku 2018, kdy slavili v Čeljabinsku titul. Češi byli od posledního umístění na stupních mezi nejlepšími čtyřmi podruhé a stejně jako před čtyřmi roky v Rusku skončili čtvrtí.

„Všichni jsme zklamaní, ale já osobně jsem na tým strašně hrdý. Klidně bych s takovým týmem byl i poslední, takže jsem strašně rád za kluky, s kterými jsme tady byli. Jak realizační tým, tak všichni kluci v kabině,“ pronesl útočník a kapitán Jiří Kulich, s devíti brankami nejlepší střelec turnaje.

„Jsme hodně smutní, mrzí nás to, věřili jsme si, že to zvládneme. Bohužel Finové byli lepší a zaslouženě vyhráli. Pro nás je to skvělé ponaučení a ukázka toho, čemu se máme věnovat v klubech a na čem pracovat,“ doplnil obránce Tomáš Hamara.

Do boje o bronz vstupoval Petrův výběr díky 12 využitým početním výhodám z 28 příležitostí s úspěšností 42,86 procenta, ale tentokrát se neprosadil. „Špatně se to dotahovalo, nic nám tam nespadlo. Na konci pak už musíte a někdy štěstí není a nepadne to tam. Fini dobře bránili. V kabině jsme si řekli, že jsme od prvního zápasu udělali obrovský progres,“ zakončil Kulich.