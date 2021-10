Přede dvěma lety zažil v dresu Colorada skvělý ročník. Vybojoval si místo v prvním týmu, vše šlo podle plánu. Jenže před loňskou sezonou vystavila rozjetému brankáři Pavlu Francouzovi stopku série nepříjemných zranění a místo čistých kont rázem počítal týdny bez hokeje.

Prošel si peklem, ale rok se s rokem sešel a český gólman chystá velký comeback. Pokud ho tedy znovu nepotká nehorázná smůla…

„Začátek byl pro mě velmi náročný. Svaly jsem měl absolutně rozsekané a ochablé. Byl jsem schopen jen základních pohybů,“ vzpomíná brankář s číslem 31.

Z branky na operační sál

Začátky v USA přitom byly nadějné. První sezonu za mořem sice odchytal převážně na farmě, ale svými výkony hned přitahoval pozornost. Uběhlo pár měsíců a Francouz se slavné NHL opravdu dočkal. Brzy si vysloužil i nový kontrakt a jeho reputace stále rostla.

Jako by to snad ale bylo naschvál. Vždy, když se plzeňský rodák dostal do nejlepší formy, přišel na scénu strašák, který překazil všechny plány. Zranění.

Bojoval s nimi odmalička. Jeho kolena dostávala na ledě pořádně zabrat a bylo jen otázkou času, kdy bude zle. A bohužel se všechno špatné seběhlo v roce 2020. Po světě řádila pandemie a do toho si jednatřicetiletý gólman vyslechl hodně nepříjemnou zprávu: nezachytáš si.

„Bylo to hrozné. Samotná rekonvalescence byla strašně dlouhá, vlastně jsem chvílemi vůbec nevěděl, co se děje. Ale postupem času už bylo alespoň vidět světlo na konci tunelu,“ přiznal Francouz.

Kolena, kyčle. Pro brankáře věčná alfa a omega celého procesu chytání. A když českého gólmana zradily obě tyto oblasti najednou, bylo téměř jasné, že si nějaký ten pátek rozhodně nezachytá.

Snažil se vrátit pod injekcemi. Nešlo to. Musel tak skousnout tvrdý verdikt doktorů a přistoupit na téměř desetiměsíční léčbu. V srpnu uplynulého roku ještě bojoval v play-off s týmem Colorada, pak se ale s brankovištěm na dlouhý čas rozloučil a pasoval se nedobrovolně do role pilného pacienta.

Žolík pro Peking?

Léčba nebyla příjemná, bolela, ale mistr extraligy z roku 2015 to všechno zvládl. Nyní vyrazil do amerického Colorada opět zabojovat o post jedničky (tentokrát s novým kolegou a konkurentem Kuemperem) a také se tak trochu po tom dlouhém roce připomenout svým spoluhráčům.

„Vím, že mi visí nad hlavou otazník, který budu muset vymazat,“ podotkl.

Jenže pak přišel v noci na středu přípravný duel proti Vegas a Francouz ho nedohrál. Kvůli zranění odstoupil ve druhé třetině. „Zatajili jsme dech. Snad to nebude nic vážného,“ komentoval to Francouzův spoluhráč Nazem Kadri. Klub uvedl, že brankářovo zranění nesouvisí s operovanými kyčlemi. Nic víc.

Zajímá to nejen fanoušky Colorada, ale také hokejové publikum v Česku. Právě Francouz by mohl být klíčovou částí olympijského týmu v Pekingu, pokud se tedy dokáže vrátit do obvyklé formy. Pro vedení reprezentace by to byla vítaná zpráva.

Hodně toho ztratil, ale stále může získat mnohem víc. Dokáže Francouz smazat všechny otazníky a vydrápe se zpátky na vrchol?