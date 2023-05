Úvodní duel finále play-off Východní konference mezi Carolinou a Floridou se navždy zapsal do bohaté historie zámořské NHL. Hokejisté s Panterem na hrudi v něm porazili domácí Hurricanes 3:2 až ve čtvrtém prodloužení, čímž se toto utkání zároveň stalo šestým nejdelším vůbec. Vítěznou branku hostujícího celku vstřelil v čase 139:47 útočník Matthew Tkachuk. Martin Nečas v dresu Hurricanes zaznamenal jednu asistenci.

Martin Nečas z Caroliny | Foto: ČTK/AP/Alex Brandon

Úvodní semifinále zámořské NHL nabídlo strhující a vyrovnanou bitvu trvající bezmála 140 minut. Šestý nejdelší duel v historii NHL rozhodl až v poslední minutě čtvrtého prodloužení nejproduktivnější hráč Panthers ve vyřazovacích bojích Matthew Tkachuk. Útočník Floridy se k puku dostal po dobré práci parťáka Sama Bennetta, vybruslil si do střelecké pozice a přesnou ránou překonal domácího gólmana Frederika Andersena.

Vedení v utkání se však na konci první části ujali domácí Hurricanes, když nabídnutou početní výhodu zužitkoval ranou z mezikruží mladý útočník Seth Jarvis. Ve druhé třetině však přišel obrat hostující Floridy, která dvěma slepenými brankami v rozmezí necelých tří minut otočila vývoj utkání ve svůj prospěch. Na vyrovnávací gól kapitána Aleksandera Barkova navázal vedoucí trefou na 2:1 Carter Verhaeghe.

Rozhodl (opět) hrdina Tkachuk

V závěrečné dvacetiminutovce pomohla Carolině k vyrovnání další přesilová hra, na jejímž konci stál tentokrát Stefan Noesen. Druhou asistenci si připsal také český útočník Martin Nečas. Čtyřiadvacetiletý kanonýr zaznamenal v letošním play-off sedmý kanadský bod (4+3) a posunul si tak osobní maximum ve vyřazovacích bojích.

Za vyrovnaného stavu 2:2 se šlo do prodloužení. V něm se už po necelých třech minutách mohli radovat šťastnější Panteři, v čase 62:35 ale branku Ryana Lomberga neuznal videorozhodčí kvůli postavení útočícího hráče v brankovišti. O deset minut později byli zase blízko rozhodujícímu triumfu domácí, střelu útočníka Jarvise však zastavila tyč hostujícího brankáře Bobrovského.

„Byl velice dobrý, podal opravdu kvalitní výkon. Ale to Freddie (brankář Caroliny Andersen) také. Oba brankáři zachytali skvěle,“ pronesl na adresu hrdinů s maskou český zástupce v dresu Hurricanes Martin Nečas.

Vítěznou akci tak nakonec nabídla až 140. minuta hry, kdy pouhých třináct vteřin před vypršením čtvrtého prodloužení vypálil přesně na bránu Andersena hostující kanonýr Matthew Tkachuk a zařídil Floridě první bod v semifinálové sérii. Hostující Panteři tak zvládli i páté prodloužení v letošních vyřazovacích bojích.

„Pravděpodobně to byl můj nejoblíbenější gól, který jsem kdy ve své kariéře dal,“ prozradil hrdina úvodního klání série Tkachuk, který vede Pantery se 17 kanadskými body v play-off. „Jsem samozřejmě unavený, ale myslím si, že je to přeci jen menší únava, když vyhraješ,“ pousmál se.

„Není k tomu moc co říct. Je to velice těžké prohrát zápas takovým způsobem, zvlášť když to trvá tak dlouho,“ mrzelo trenéra Caroliny Roda Brind'Amoura. „Ale je to jenom jeden zápas. Odpočineme si a vyzvedneme si výhru v odvetě,“ řekl odhodlaně lodivod domácí střídačky.

Druhé utkání série na ledě Caroliny je na programu v neděli ve 2 hodiny ráno SELČ.