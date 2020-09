Všichni tuší, že vzhledem ke koronavirovému běsnění bude zázrak, dohraje-li se ročník podle plánu. Vždyť už první kolo bude nekompletní: Vítkovice nahlásily několik hokejistů s podezřením na covid-19, a jejich dnešní předehrávka s Litvínovem se tak odkládá. Podobných zpráv bude přibývat.

Proto je aktuální ročník nejvyšší soutěže tolik výjimečný: svaz rozhodl, že z extraligy se tentokrát nesestupuje. Klubům, bojujícím kvůli pandemii s finančními trabli, to má dát „klid na práci“. To se dá pochopit, doplatí na to ale sportovní stránka věci. Zmiňuje to i většina expertů oslovených Deníkem.

„Nesestupový formát se mi nelíbí. Zdůvodňuje se to ekonomickými důvody, ale hokej je přece pořád víc sport než byznys," říká Milan Tichý, bývalý obránce a nyní skaut Columbusu. Podobně to vidí i někdejší gólman a mistr světa z roku 1985 Jiří Králík: „Víceméně se bude hrát jen o play-off, mančafty klidně budou moci nasadit deset dorostenců a nic se nestane."

Pokud jde o kandidáty na titul, nejčastěji jsou zmiňovány kluby se silným ekonomickým zázemím. Třinec, Sparta, Liberec. Do okruhu favoritů patří i Plzeň a Kometa Brno. „Třinec má silný tým v čele se střelcem Zadinou a když nyní ještě posílil o kluky z NHL, to se na kvalitě projeví," říká Tichý.

Naopak bývalý liberecký gólman Michal Nedvídek jasného favorita nevidí, právě kvůli koronavirové nejistotě. „Kluby musejí reagovat na aktuální situaci a bohužel sport lze považovat za sekundární segment současných ekonomických aktivit,“ naráží Nedvídek na fakt, že pro řadu sponzorů je teď hokej na druhé koleji.

Na čem se všichni shodnou? Že hlavním cílem je (na rozdíl od minulého ročníku) sezonu dohrát a koncem dubna korunovat mistra. „My už se potřebujeme vrátit k normálnímu životu,“ hlásí šéf prvoligové Jihlavy Bedřich Ščerban. „Věřím, že se zavedou rozumná hygienická opatření, která budou lidé dodržovat,“ dodává Králík.

Díky, covide? Umožnil návrat talentů, nejvyšší soutěž ožije



Všechno zlé je k něčemu dobré. Omšelé rčení potvrzuje svou platnost i v hokeji: koronavirus sice komplikuje sportovní dění po celém světě, extraliga však díky němu získá (alespoň na nějaký čas) nečekaný lesk.



Vzhledem k tomu, že nová sezona NHL zřejmě začne až v prosinci, na tuzemských kluzištích se budou celý podzim prohánět borci, které bychom jinak vídali jen v televizních přenosech zpoza velké louže. Týká se to hlavně talentovaného mládí.



V Třinci už vesele řádí rozený střelec Filip Zadina, šestka předloňského draftu NHL. Jeho detroitský spoluhráč Filip Hronek si pro změnu plácl s Hradcem Králové, jenž tak získal opravdu exkluzivní posilu do obrany.



Třinečtí Oceláři byli nejvíc aktivní: získali také Lukáše Jaška či brankáře Josefa Kořenáře z nižší zámořské ligy AHL. Brněnská Kometa dočasně angažovala třeba Jakuba Zbořila, který už má za sebou starty za Boston Bruins, a jedná s Liborem Hájkem z New York Rangers. Pardubicím pomůže coloradský Martin Kaut.



Pro nastupující generaci jde o unikátní šanci ukázat sílu.