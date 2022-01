Tuto skupinku mladých hokejových talentů totiž letos v zámoří spojilo něco opravdu nevšedního. Všichni v létě nasedali do letadla jako velké naděje organizací, avšak jejich osud do další sezony byl již před samotným startem přípravných kempů téměř jasný.

Jako ta stále stejná písnička. Předvedl jsi skvělé výkony, ale zatím to nestačí. Začneš proto ročník na farmě, ale budeme tě bedlivě sledovat. Slova, která už takový Reichel junior mohl za ta léta za mořem recitovat jako Hřbitovní kvítí od básníka Jana Nerudy.

Vyčkat si na svou šanci mezi elitou je mnohdy naprosto vyčerpávající. A není divu, že těm, kterým už doslova stereotypní život ve farmářských soutěžích začíná lézt krkem, dojde veškerá trpělivost a kapitolu s názvem „Dětský sen v NHL“ nadobro zabalí.

Jenže pak jsou tu i tací, jimž se trpělivost zkrátka vyplatí. Na svůj debut v nejlepší hokejové lize světa si poctivě počkají a když přijde onen čas, vlétnou na led jako hurikán a navzdory tomu, že se mnohdy jedná o jedno jediné utkání v NHL, vydají za sebe úplně vše.

A přesně takových příběhů zažila zámořská soutěž již několik. Dokonce i český hokej si ve svém archívu pyšně uchovává povedené debuty mladých talentů, které se buď staly pouze krátkým momentem slávy, nebo naopak nastartovaly úspěšnou kariéru plnou velkých milníků.

Jako první ohromil celou NHL pětadvacetiletý rodák z Třebíče Karel Vejmelka, jenž se po angažmá v brněnské Kometě vydal za svou šancí do Arizony. Měl začínat na farmě, avšak po skvělých výkonech v kempu si řekl o místo v prvním týmu. A odstartoval nevídanou show.

Hned při své premiéře vychytal Kojotům první vítězství, kdykoliv pak nastoupil do brány, děly se nevídané věci. Nyní má na svém kontě již 19 odchytaných zápasů a v dosavadním ročníku platí za možná největší objev mezi třemi tyčemi.

„Málokdo čekal, že z extraligy skočí rovnou do NHL. Vybrala si ho papírově slabší Arizona, kde dostal specifickou úlohu. Svou pozici zatím zvládá bravurně, udělal si jméno a nyní je zaslouženě jedničkou,“ řekl na adresu brankáře skaut organizace Recruit Scouting Jakub Hromada.

Dostál po premiéře plakal, Reichel se konečně dočkal

Malinko odlišná byla cesta mladého brněnského odchovance Lukáše Dostála. Ten byl v roce 2018 draftován týmem Anaheimu, a jelikož se mu v Kometě nedostávalo příliš prostoru, rozhodl se pro finské angažmá. Dobře udělal. V Tampere vyrostl v téměř hotového brankáře.

V minulém ročníku se přesunul na farmu do San Diega, kde netrpělivě vyhlížel velkou premiéru v NHL. Letos dokonce dvakrát usedl na lavičku jako náhradník, od debutu jej dělil už „jenom“ mantinel. A před pár dny se konečně dočkal. Famózním výkonem v bráně navíc pomohl Ducks k vítězství 4:3 po nájezdech.

„Po skončení zápasu to bylo něco neskutečného a já začal brečet, protože ten tlak na konci byl vážně velký. Hrozně moc jsem chtěl ten zápas pro kluky vyhrát,“ prozradil po utkání Dostál.

Nyní se vrátíme jen o několik dní zpět. Psal se 19. prosinec minulého roku a do Čech dorazila nad ránem další překrásná zpráva. Svou premiéru mezi elitou si odbyl třiadvacetiletý Kristian Reichel, syn litvínovské hokejové legendy Roberta.

Ani on to však neměl jednoduché. V extralize sice debutoval již v sedmnácti letech, ale ani to tehdy nestačilo na draft. V zámoří se postupně prodral z juniorky na farmu a nyní už si druhým rokem hýčká smlouvu ve Winnipegu. A do nového roku vstoupil vskutku znamenitě, když při svém teprve druhém startu na ledě Vegas vstřelil premiérový gól v NHL.

Zdroj: Youtube

Galvas jako elitní bek, Raška jako Hertlův osobní strážce

„Letos se musí ukázat v co nejlepším světle, vybojovat si smlouvu a v létě pak i pozici v týmu Jets. Cílem je předvést co nejlepší výkony, aby sáhli právě na něj a nepodepsali hráče z trhu,“ myslí si Hromada.

Leden ve znamení splněných přání. Od debutu Dostála neuběhly ani dva dny a v NHL se odehrály hned dvě další české premiéry. V dresu Chicaga vjel poprvé na led mladý obránce Jakub Galvas, po boku Tomáše Hertla nastoupil v sestavě San Jose i útočník Adam Raška.

„Adam se prezentoval skvěle už na kempu a teď byl za něj odměněn. Svým důrazem hraje přesně jako elitní hráč do čtvrté formace, avšak nabízí se zde i pozice tzv. strážce týmové hvězdy a podílení se na ofenzivě v první či druhé formaci,“ prozradil mladý skaut.

Adam Raska is making his NHL debut tonight for the #SJSharks

Congrats Adam!



Congrats Adam! pic.twitter.com/zxdJyQZnkc — San Jose Sharks PR (@SanJoseSharksPR) January 12, 2022

V Galvasovi naopak vidí i potenciálního specialistu na přesilové hry a obránce do elitních dvou párů v týmu Blackhawks. „U všech tří mladíků je to důsledek stabilních výkonů na farmě. O povolání si řekli a debuty jsou zaslouženou odměnou jejich tvrdé práce,“ zakončil Hromada.

Kdo přijde další? Blízko své premiéry je nyní obránce Toronta Filip Král, rovněž u dalších českých hokejistů to může být jen otázkou času. A třeba se konečně blýská na lepší časy.