A zámořský hokejový svět tak spustil proti Putinovýn vyslancům rychlou operaci s cílem postihnout úplně vše, co jenom půjde.

S prvními tresty nejprve přispěchala světoznámá firma CCM, která hokejisty zásobuje špičkovým vybavením a své ikony rovněž slušně finančně dotuje. Takový Ovečkin od nich utrží až 500 tisíc dolarů ročně a k tomu další procenta z prodeje.

Jenže těmto štědrým darům je nyní konec. Smůlu má nejen kanonýr Washingtonu, ale rovněž další hvězdy jako Malkin, Orlov či Svěčnikov. Firma se okamžitě rozhodla stáhnout všechny reklamy po celém světě, ve kterých figurují právě ruští hokejisté.

Rusové mizí i z počítačové hry a hvězdy začínají mít strach

„Stejně jako celý svět, tak i my se zármutkem sledujeme, co se děje na Ukrajině. I když pan Ovečkin není přímo zodpovědný za kroky ruské vlády, rozhodli jsme se jeho i další ruské hráče nepoužívat na reklamních produktech naší firmy,“ vzkázal šéf CCM Marrouane Nabih.

IIHF už před pár dny zakázala účast ruských a běloruských reprezentací na mezinárodních akcích, zámořská NHL se zase rozhodla odebrat ruskou verzi svého vlastního webu. A společnost EA Sports pro změnu odstranila jejich hokejisty z počítačové hry NHL22.

Tímto však zdaleka neskončilo „bombardování“ Putinových mužů v zámořské NHL. I další sponzoři odmítli nadále spolupracovat s ruskými hvězdami, hokejová veřejnost pak spustila na sociálních sítích doslova tsunami kritiky a nadávek adresovaných směrem na východ.

Ty postupně přešly až v pokřikování na ulicích a pískání v průběhu zámořských zápasů. A kdo ví, kam až může zloba fanoušků za velkou louží dokráčet. Hráči s ruskými kořeny jsou nyní na dně, volají s rodinami svým zástupcům a prosí o jediné: mír a zejména bezpečí.

Za hvězdy se staví agent původem z Ukrajiny

„Takhle se s nimi nemůže zacházet. Vždyť ti hráči chtějí světový mír stejně jako všichni ostatní,“ rozpovídal se pro televizi ESPN hokejový agent Daniel Milstein, který v NHL zastupuje několik ruských hvězd.

Sám Milstein je přitom původem Ukrajinec, jenž do Spojených států odešel v roce 1991 jako ještě stále nezletilý politický uprchlík. Narodil se v Kyjevě, městě, které nyní brutálně obléhají ruská vojska. A přesto neúnavně bojuje za práva jejich hokejistů.

„Nespal jsem už týden, je to hrozné, když vidíte, že vám bombardují dětský domov. Nicméně lidé někdy cílí na úplně špatné terče. Mí klienti chtějí to stejné, co vy, ale zatímco oni se tady za mořem mohou svobodně vyjádřit, jejich rodinám doma hrozí velké nebezpečí,“ dodal.

Have connected about Russia's war in Ukraine with a number of NHL player agents who have Russian clients.

Advice they all are giving players is to be careful.

Russian parliament considering new law that could mean up to 15 yrs in prison for spreading “fake news” about the war. — Rick Westhead (@rwesthead) March 2, 2022

A fanoušci nejslavnější hokejové ligy světa se s ruskými kanonýry nikterak nemažou. Jeden z hráčů údajně čelil nechutnému pokřikování na ulici, kdy si vyslechl, že je to prachobyčejný nacista a ať se okamžitě vrátí do své země.

Ruským hvězdám přejí smrt, žádají jejich okamžité odstranění. Pod jejich příspěvky na sociálních sítích najdete hanlivé a urážlivé komentáře, manželky hokejistů se pod fotkami se svými dětmi dočítají, že doma vychovávají nacistické fracky.

Konflikty už zachází i do kabin hokejových týmů

Pojďme však zpět na ledovou plochu. Velké nebezpečí nyní nečíhá pouze na současné hokejové hvězdy, ale rovněž na ty, kterým svítá mezi zámořskou smetánkou na velice slibnou budoucnost.

Juniorské soutěže v Kanadě a Spojených státech totiž zvažují úplný zákaz Rusů na příštím draftu, což by byla nejen pro Milsteina, jenž jich má letos v hledáčku hned patnáct, možná definitivní dýka do zad.

A o zničených snech mladých ruských a běloruských chlapců ani nemluvě.

„Samozřejmě rozumím rozhodnutím našich týmů, ale tohle je čirá diskriminace. Trestáte nevinné mladé kluky, kteří za nic nemohou. Několik manažerů mi řeklo, že s tím nesouhlasí, ale zkrátka se bojí promluvit veřejně,“ povzdechl si agent Milstein.

At 3pm EST the Canadian Junior Hockey League (CHL) will announce that Russian and Belorussian 16 & 17 year old children would be banned from the upcoming draft. I am Ukrainian born and want peace. I do not believe banning teenagers for something they do not control is the answer — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) March 2, 2022

Konflikty se nyní zatahují už i do nitra kabin hokejových mančaftů, kde prý dokonce dochází ke slovní šikaně a bučení na ruské a běloruské spoluhráče. A je v podstatě jasné, že dokud Kreml nezastaví své krvelačné boje na Ukrajině, nezastaví se ani znechucení sportovci.

A v zámořském rybníčku Rusové rozhodně ve výhodě nejsou.