Z osobního hlediska zažil fantastickou sezonu. Rozdával hokejovou radost, střílel góly, ale taky je parádně připravoval a sbíral jeden bod za druhým. A když se zrovna Petr Holík nezapisoval do statistik, tak kouzlil. Jen místo hůlky používá hůl. Útočník Komety má totiž ruce ze zlata, nebo spíš z diamantů.

S bodovou produkcí samo sebou rostlo sebevědomí. O tom svědčí třeba troufalý pokus, kdy si za bránou nabral puk na čepel a zpoza ní se kotouč snažil zasunout pod břevno nic netušícímu gólmanovi. „Ani nevím, jak mě to napadlo. Prostě se mi to zrodilo v hlavě, tak jsem to zkusil,“ glosoval Holík hokejovou parádu, která nevyšla.