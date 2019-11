S čím chtějí Češi na soupeře vyrukovat? „Loni jsme nevěděli, co od prvního turnaje očekávat. Teď jsme zkušenější a lépe připravení. Jak hráči, tak trenéři. Chceme hrát hokej, jakým jsme se prezentovali na mistrovství světa,“ prozradil Říhův asistent Robert Reichel.

Na květnovém šampionátu v Bratislavě předváděli Češi vesměs zábavný a útočný hokej. K zisku medaile to sice nevedlo, přesto šlo o osvěžení po několika nevýrazných letech šedi a rutiny. Na to by Říha ve své druhé (a poslední) sezoně u nároďáku rád navázal. V lecčems se ale i poučil.

Třeba ve skládání mužstev pro turnaje Euro Hockey Tour. „Loni jsme sestavu trochu okleštili, ale ukázalo se nám, že spousta kluků byla koncem sezony psychicky i zdravotně opotřebovaná,“ přiznal Říha při oznámení nominace na Karjalu.

Rozhodl se tak využívat co nejširší kádr a rovnoměrně dávat šanci jak hráčům starší a střední generace, tak i talentům. S oporami, které na aktuální soupisce scházejí, se počítá pro další díly EHT. Řeč je například o suverénně nejproduktivnějším hráči extraligy Milanu Gulašovi.

Jak Říha, tak jeho předchůdce Josef Jandač si občas stěžovali na vleklou bolest českého hokeje: reprezentaci během ročníku chybělo větší zastoupení lídrů ze střední generace. Převažovali buď veteráni, nebo mladíci bez větších mezinárodních zkušeností. To se teď díky přílivu hráčů z NHL do Ruska pomalu mění.

Zkušenosti ze zámoří

Platí to v první řadě o Dmitriji Jaškinovi, který po letech za velkou louží válí v dresu Dynama Moskva, a může si tak za národní tým konečně zahrát nejen na MS či Světovém poháru. „Jakmile jsem podepsal smlouvu s Dynamem, měl jsem to v hlavě,“ přitakal šestadvacetiletý Jaškin.

V Moskvě se mu herně i bodově daří a k tahounům by měl patřit i na Karjale. „Chvíli mu trvalo, než si zvykl na širší kluziště, pak ale předvedl své kvality. Jsem rád, že se mu daří. Věřím, že bude patřit ke klíčovým útočníkům a dokáže rozhodovat zápasy,“ uvedl Říha.

Jaškinovo spojení s dalším navrátilcem z NHL Lukášem Sedlákem slibuje velkou údernost. Silný bude i předpokládaný první útok ve složení Michal Řepík, Jan Kovář a Andrej Nestrašil. V obraně přispěje svými zkušenostmi ze zámoří čahoun Andrej Šustr. Potvrdí Karjala herní vzestup českého týmu?

Program sezony



TURNAJ KARJALA:

Švédsko - Česko (dnes 18.30, Leksand)

Finsko - Česko (sobota 16.30, Helsinky)

Česko - Rusko (neděle 12.30, Helsinky)



CHANNEL ONE CUP:

Česko - Finsko (12. prosince, Plzeň)

Rusko - Česko (14. prosince, Moskva)

Česko - Švédsko (15. prosince, Moskva)



DALŠÍ AKCE:

Beijer Hockey Games ve Švédsku (6. až 9. února 2020)

Euro Hockey Challenge (6 zápasů v dubnu 2020)

Carlson Hockey Games v Česku (30. dubna až 3. května 2020)

Mistrovství světa ve Švýcarsku (od 8. května 2020)