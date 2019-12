Jak náročný zápas to byl?

Emočně strašně. My jsme to hrozně chtěli, myslím, že to bylo vidět. Bohužel jsme neurvali tři body, ale máme bod, kterého si ohromně vážíme. Na tomhle turnaji je ta skupina hrozně vyrovnaná, každý bod může rozhodnout. Takže jsme za to rádi, ale teď po půlnoci je nový den. Máme proti sobě strašně těžkou Kanadu.

Kdy vám bylo nejhůře?

Nejhůře? No, infarktové situace tam byly velké. Měli jsme dobře postavené tyčky, občas to tam zazvonilo, ale Pářa (brankář Lukáš Pařík) to zavřel a strašně bojovností a srdíčkem jsme to nějak dotáhli aspoň na ten bod.

Necítili jste křivdu, když vám neuznali gól na 3:3?

Nekomentoval bych to. Je tady nějaký metr, to už jsem říkal několikrát. Vidíte, kolik vyloučení je na každý zápas. Je toho hodně, ale ti rozhodčí to musí. Oni to mají také hrozně těžké, koukají na ně komisaři. Posoudili to, jak to posoudili, ale my jsme se hecli a vzápětí jsme dali gól.

Ale mohli jste být právě trochu dole…

Právě naopak. To jste viděl ty lidi, všichni byli v transu. Hrozně jsme to chtěli a jsme rádi, že to tam padlo na 3:3.

Vyloučení bylo ale víc než by bylo zdrávo, nemyslíte?

Jo jo. Každý náznak nějakého hákování oni pískají. Musíme si na to dávat pozor a do dalších zápasů se toho vyvarovat. I když si to říkáme pořád, na tomhle turnaji je to těžké.

Jak náročné to bylo z pohledu sil? Na šest beků hrajete pořád, ale dnes bylo i málo útočníků, Jeník nedohrál…

Já myslím, že síly máme všichni. Protože hrát na MS v takové atmosféře se nepovede každému, hrozně si toho vážíme. Do každého zápasu jsme strašně natěšení a sil máme ještě dost.

Nebude problém hrát další zápas hned v úterý?

Nebude, určitě ne.

Pojďme k vám. Vstřelil jste dvě branky, což je slušná vizitka, co říkáte?

Tak, občas se to ustřelí, ale tam jde veškerý kredit klukům. Při první střele gólman absolutně nic neviděl a při druhé jsme výborně sehráli pět na tři. I když to trochu trvalo, měli jsme tam pěkné akce, bušili jsme do nich a byla otázka času, kdy to tam padne. Karel Plášek mě výborně našel a pak už zbývalo to tam jen zamést.

Ohromně si užíváte vstřelené góly. Vymýšlíte oslavy?

Ne, tak fanoušci jsou tady výborní a my jako beci nemáme moc gólů za sezonu. Ten turnaj je famózní, v Česku je to jednou za několik let a já neznám krásnější pocit než hrát v takové atmosféře.

Jak těžké bude nekoukat na výsledek odpoledního zápasu Rusko – Německo, po kterém můžete mít postup v kapse?

Pořád to máme v rukou sami. Máme Kanadu a já věřím, že můžeme hrát s každým. Dokázali jsme to dnes i proti Rusům. Když je nepodceníme, což nesmí nikdo, a připravíme se na to, budeme dodržovat všechny věci jak dnes, budeme hrát obětavě, tak věřím, že můžeme nějaké body uhrát.