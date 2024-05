Hokejoví fanoušci budou moci po skoro roční pauze zase zajít do kamenné Síně slávy. Už ne pár metrů od O2 areny, kde se bude konat mistrovství světa, ale v centru Prahy v Nekázance. Svazový šéf Alois Hadamczik tvrdí, že nový projekt je mnohem úspornější a že návštěvníci se jen pohrnou.

Mezi nejslavnější momenty českého hokeje patří vítězství na olympiádě v Naganu. | Foto: Profimedia.cz

Ulice s malebným jménem Nekázanka vstoupila do dějin jako ulice „ilegální“, neschválená vrchním plánovačem Nového města Karlem IV. (tak to alespoň tvrdí pověst). Ve Švejkovi najdeme zmínku o tamní knajpě zvané „V čubčím háji“ a asi každý Pražan si vybaví tamní kryté mosty mezi dvěma bankovními paláci vysoko nad vozovkou.

Nově je zastrčená ulička kousek od Václavského náměstí rovněž sídlem hokejové Síně slávy (v úterý 7. května má proběhnout slavnostní otevření). Mužem, který stojí za přesunem této instituce, fungující od roku 2008, z nákupní Galerie Harfa v Libni do centra metropole, je šéf hokejového svazu Alois Hadamczik. A kontroverzní stěhování nese všechny rysy jeho poněkud chaotických manažerských schopností.

„Předražená“ pýcha českého hokeje končí. Pro nás je to záchrana, tvrdí Hadamczik

Nové prostory v Nekázance jsou podle Hadamczikova vyjádření „reprezentativní“ a „důstojné“. „Síň slávy se přesune do míst, která budou snadno přístupná jak pro české, tak zahraniční hokejové nadšence,“ tvrdí Hadamczik, kterému se jistě ulevilo, že prodlužující se stavební práce se podařilo stihnout před startem domácího mistrovství světa.

Snaha vymezit se vůči předchozímu vedení

Nelze se však vyhnout otazníkům. Umístění Síně slávy v nákupním centru možná nebylo tak důstojné, šlo však především o to, že prestižní hokejové muzeum se nacházelo doslova pár metrů od O2 areny, tedy dějiště šampionátu. Bylo by logické předpokládat, že spousta fanoušků si návštěvu zápasů spojí i s výstavou úspěchů českého hokeje. Rozhodně logičtější, než že se povlečou kamsi do centra.

Kontroverze vzbudilo už loňské uzavření výstavy v Libni. Hadamczik mluvil o neúnosných nákladech a celá akce zřejmě souvisela s tím, že se snažil co nejviditelněji vymezit vůči předchozímu svazovému vedení Tomáše Krále.

Jak nadšenec vybudoval unikátní muzeum. Svou sbírkou zahanbil i hokejový svaz

„Lepší Síň slávy jsem viděl pouze v Torontu,“ vzkázal tehdy televizní komentátor Robert Záruba s tím, že vysoké náklady jako důvod chápe, ale méně už to, že k rozhodnutí došlo právě před domácím MS. Celý svět oběhly bizarní fotky Dominika Haška, který si z likvidovaného muzea odváží své osobní artefakty v nákupním vozíku. „Bylo to různě zkonstruované, aby nám to nandali,“ tvrdí teď svazový boss.

Zmatek nastal i ohledně nové adresy. Hadamczik loni v létě nejprve prohlásil, že nová Síň vznikne v Palladiu na Náměstí republiky (tedy dalším nákupáku). Dle jeho slov už na tom pracovali architekti. Z projektu však potichu sešlo a nakonec se zničehonic objevila varianta Nekázanka. Síň bude menší, ale údajně lepší. „Věřím, že 7. května dostaneme uznání,“ řekl Hadamczik.