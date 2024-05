Nedostižný vzor a svatostánek všech fanoušků (nejen) zámořského hokeje. Síň slávy v Torontu s výstavní plochou 5600 metrů čtverečních přivítá každoročně přes 300 tisíc návštěvníků. Založena byla už ve 40. letech minulého století a mnohokrát se stěhovala, od roku 1993 sídlí v centru největšího kanadského města v historické budově bývalé banky.

Do zámořské Síně slávy bylo dosud uvedeno 299 bývalých hráčů a hráček, 115 funkcionářů a trenérů a šestnáct rozhodčích. Prvním poctěným Čechem byl v roce 2014 Dominik Hašek, následovaný o pět let později Václavem Nedomanským. V dohledné době se k nim jistě přidá třeba Patrik Eliáš a zejména Jaromír Jágr – ten však bude muset nejdřív ukončit kariéru. Slováci mají mezi hokejovými „nesmrtelnými“ Petera Šťastného a Mariána Hossu.

Asi nemá smysl popisovat, co všechno lze spatřit v nekonečných vitrínách této svatyně, původním Stanley Cupem počínaje a pytlem na prádlo Sidneyho Crosbyho konče. Ale některé bizarnosti je prostě nutné zmínit. Například pálivou omáčku, které v 90. letech propůjčil svou tvář Dominik Hašek, a také pikslu arašídového másla s obličejem Jaromíra Jágra (legendární útočník prý tuto pochutinu v Pittsburghu propagoval s tím, že mu „pomohla od zranění třísel“).

Vstupné: 25 dolarů, senioři 20 dolarů, děti do 14 let 15 dolarů, do tří let zdarma.