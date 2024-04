Hokejová síň v Lánech je zážitkem pro sportovní fajnšmekry. Monumentální sbírka Josefa Hoška se však neomezuje pouze na hokej, na své si přijdou i fanoušci dalších sportů. S blížícím se startem hokejového šampionátu v Praze a Ostravě jde o ideální tip na výlet.

Hokejová síň v Lánech | Video: se svolením Ivany Roháčkové

Hokeje si fanoušci díky nadcházejícímu mistrovství světa v Praze a Ostravě užijí do sytosti. Kdo však miluje hokejovou historii, zajímavosti a kuriozity, měl by zajet do Lán, kde sídlí Hokejová síň. Návštěva soukromého muzea českého sportu stojí za to.

Že Lány zdobí prezidentský zámek, ví zřejmě každý. Méně známé už je to, že se uprostřed středočeské obce dá zajít na prohlídku stálé sportovní výstavy. V nenápadném objektu, kde je soustředěno překvapivě obrovské množství převážně hokejových trofejí, na vás dýchne historie.

Pavelec o gólmanech i domácím MS: Když byli v nároďáku lidi z Kladna, byl úspěch

Srdce sportovního fajnšmekra zaplesá, když spatří vitríny s hokejkami, dresy, bruslemi, helmami, brankářskými maskami, ale i s medailemi a poháry, které patřily slavným hráčům vzdálené i nedávné minulosti. Prohlídka zabere – podle toho, jak je kdo do sportovní historie zabraný – minimálně hodinu.

Jedná se sice o Hokejovou síň, v níž má prostor zhruba padesát osobností, které se od poloviny minulého století zapsaly do historie a byly uvedeny do lánské Síně slávy, ale v posledních letech se sbírka rozšířila i o trofeje či rekvizity borců jiných sportovních odvětví. V Lánech jsou tak například vystaveny tretry, v nichž závodila oštěpařka Barbora Špotáková, nebo reprezentační dres Jarmily Kratochvílové.

Začalo to nad prodejnou potravin

Josef Hošek nashromáždil díky darům od hráčů sbírku pozoruhodných exponátů, které představují minulost českého a československého hokeje. Návštěvníci mohou na dohled křivoklátských lesů obdivovat i medaile z mistrovství světa a Evropy či zimních olympijských her, historii výstroje, zimních stadionů a spoustu dalších rarit.

Hošek hokej na Kladensku sám hrával a později na učilišti ve Stochově vedl hokejový kroužek. Seznámil se také se spoustou skvělých hráčů, přátelsky se sblížil zejména s kladenskou legendou Eduardem Novákem.

Nezapomenutelný zážitek, říká Jágr o MS v Praze. Národní tým potřebuje Pastrňáka

„V té souvislosti mě napadlo, že bych v lánské kanceláři nad prodejnou potravin mohl mít nějakou památeční hokejku nebo dres. Tím moje sběratelství začalo. Později jsem všechno přemístil na půdu truhlářské dílny u šachty, které se říkalo ‚armáda‘. Tam už se sbírka rozrůstala. Místnost jsem nazýval Hokejová síň a začali se tam scházet bývalí hráči,“ začal své vyprávění.

„Nebyli to jen hokejisté z Kladna, ale i z Prahy a odjinud,“ vzpomíná šestašedesátiletý obdivovatel všeho, co se hokeje týká. V roce 2010 ho zasáhlo předčasné Novákovo úmrtí. Odchod kamaráda se ho tak dotkl, že chtěl všeho nechat.

Lichotka od Karla Guta inspirovala

Naštěstí ho bývalí reprezentanti přemluvili, ať ve sběratelství pokračuje. Na „armádě“ se hokejová parta dál scházela a slavily se tam narozeniny jejích členů. Na osmdesátiny hokejového elegána Bohuslava Proška se přijel podívat i Karel Gut, bývalý slavný hráč, trenér a funkcionář.

„Prohlížel si expozice a povídá mi: Máte toho víc než hokejový svaz,“ vzpomínal Hošek s úsměvem.

To mu polichotilo. Řekl si, že by to chtělo dělat ještě o něco líp, a začal vyrábět repliky medailí, které v poválečné historii českoslovenští a čeští hokejisté vybojovali na šampionátech a olympiádách.

Mají hokejisté z KHL přijet do Prahy? Česko je rozpolcené, Slováci tápou

Další krokem bylo zpřístupnění sbírky pro veřejnost. S hokejovými artefakty se nakonec rozhodl vrátit do svého domu v Lánech. Tam pak svépomocí vybudoval pozoruhodnou Hokejovou síň. V provozu je od 16. dubna 2014, takže za týden slaví desáté výročí.

„Dál se tu scházeli hokejoví kamarádi, dvakrát do roka jsme pořádali setkání legend. Jak se nabalovali další lidé, sbírka se rozrůstala. Sparťan Jirka Kochta sem při mistrovství světa v roce 2015 přivezl šampiona z konce čtyřicátých let a vyhlášeného kanonýra Vladimíra Zábrodského, který žil ve Švédsku. Moc se mu tu líbilo,“ líčil sběratel a provozovatel muzea.

Síň se musela rozšířit

Mezitím se začali v Lánech objevovat i slavní nehokejoví sportovci – tenista Jan Kodeš, plochodrážní závodník Jiří Štancl, veslařští bratři Pavel a Oldřich Svojanovští, podívat se přijely i takové ikony, jako byly Dana Zátopková nebo Věra Čáslavská.

„Také od nich jsem získal některé trofeje, a to už síň začala být malá. Bylo potřeba ji rozšířit, muselo se bourat a přistavila se nová část objektu. To umožnilo ukázat další expozice. Mohl jsem tak například vystavit poháry a medaile tenistky Heleny Sukové, ale i trofeje její maminky Věry,“ pokračoval muž, který je průvodcem i aranžérem sbírek v jedné osobě.

V Americe se zhubnout nedá, smál se Jágr. Před baráží se ale udržuje

Desáté výročí od otevření Hokejové síně připomene 16. dubna slavnostní setkání legend, při němž budou do lánské Síně slávy uvedeny bývalé atletky Jarmila Kratochvílová a Barbora Špotáková a s nimi hokejista Jaroslav Špaček, člen zlatého týmu z Nagana.

Rozšíření Hokejové síně o trofeje z jiných sportů soukromou expozici, která díky sběratelskému entuziasmu Josefa Hoška převyšuje lecjakou výstavu pořádanou oficiálními sportovními organizacemi, ještě povyšuje. Návštěvníci muzea to v knize návštěv oceňují.