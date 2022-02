„Chlapci se po dvou porážkách na úvod nesložili, a naopak se vyburcovali k ještě lepším výkonům. Hráli hokej, který bavil a uchvátil celé Slovensko,“ řekl bývalý útočník Toronta a dnes skaut Washingtonu Peter Ihnačák.

Slovensko slaví historický bronz. Medaili vystřelil talent Slafkovský

Bronzová skládanka měla spoustu výjimečných dílků, o tu úplně největší pozornost si však řekl sedmnáctiletý talent a nejužitečnější hráč celého turnaje Juraj Slafkovský. „Přesně ten typ ofenzivního hráče, které Slovensko potřebovalo,“ myslí si Ihnačák.

Co se člověku vybaví jako první, když se řekne olympijský bronz z Pekingu?

Nadšení, jedno velké nadšení. Samozřejmě každý tým, který odjíždí na turnaj reprezentovat svou zemi, pomýšlí na ty nejvyšší mety, ale tady tohle? To jsem si upřímně nedokázal představit ani ve snu. Je to opravdu krásný šok (usměje se).

Zejména pak po těch dvou porážkách na úvod zřejmě nebyly medailové pozice úplně na pořadu dne, že?

Přesně tak. Ten začátek turnaje našim chlapcům úplně nevyšel dle představ. Navzdory tomu, že na ně hned zkraje čekaly obě skandinávské velmoci, si asi každý z nich představoval malinko odlišný scénář. Nejdůležitější však bylo, že je ty porážky nikterak nesložily, ba naopak jim dodaly obrovskou porci energie do další práce. A to podle mě rozhodlo.

Navíc takhle mladičký výběr, to je až neuvěřitelné.

A přesně to je na tom to nejkrásnější, proto se tento úspěch takhle cení. Slovensku nyní dorostla velice nadějná generace, která má rozhodně co nabídnout, a trenér Ramsey s tím uměl naložit na výbornou. Dal mladým klukům šanci vyniknout a ti jeho důvěru vzali patřičně za pačesy.

Hokejový zázrak, heroický výkon hráčů, píšou slovenská média k bronzu

Nechybělo vám právě zmiňované mládí rovněž u českého výběru?

Naprosto, myslím si, že právě tam český národní tým hodně strádal. V turnaji vsázel pouze na rádoby starší a zkušené hráče, přitom ale opomněl to dravé mládí, kterého troufám si říct, je v českém hokeji poměrně dost. Trenér Ramsey se naopak nebál doplnit mančaft šikovnými mladíky a podívejte se, co z toho dokázal vytřískat.

V podstatě z nich vytřískal hvězdy týmu.

Máte pravdu, ale to je celkem pochopitelné. Ti kluci jsou věkem sice ještě stále mlaďoučcí, ale za to už mají letité zkušenosti se špičkovým hokejem. Navíc všichni zmiňovaní nastupují pravidelně v top evropských soutěžích, kde rostou každým dnem. A když dostanou důvěru a roli, která jim sluší, dokážou velké věci. Tento výběr z Pekingu je toho značným důkazem.

Co však podle vás nejvíce vyzdobilo slovenský výběr do bronzového oděvu?

Jednoznačně to byla týmovost a nebojácnost, která mi u slovenských výběrů už nějaký ten pátek scházela. Kluci hráli hokej, který bavil, hráli hokej, který si nedělal žádnou vědu ze soupeře, ať už to bylo Finsko nebo třeba Lotyšsko. Líbilo se mi, jak se nebáli tvořit, chtěli vyhrávat zápasy ne obranou, ale naopak útokem.

Juraj Slafkovský, jistě kapitola sama o sobě. Nový slovenský hrdina?

Zaslouží si to, předváděl neuvěřitelné výkony. Nutno ale říct, že Juraj zažívá obecně velice povedenou sezonu, jediné, co tomu zatím scházelo, byly lepší statistiky. Ve Finsku se střelecky trápil, ale i přesto byl velice platným hráčem pro svůj tým. A Peking? Jen těžko popsatelné. Troufám si říct, že tento olympijský turnaj byl takovou malou ochutnávkou toho, co bude schopen v budoucnu hokeji nabídnout.

From All-Star to MVP, Juraj Slafkovsky impressed on and off the ice and joins a star line-up on the All-Star Team.



Story: https://t.co/bGPxz22HC1@HockeySlovakia pic.twitter.com/iNOD4EvlS7 — IIHF (@IIHFHockey) February 20, 2022

Když Vás takhle poslouchám, tak mi z toho vychází, že Slovensku roste velký hokejový zázrak.

Má před sebou velkou budoucnost, to bez debat. Připadá mi, že svému týmu může nabídnout takový kompletní balíček v plné výbavě. Vysoký a silný chlapík, který disponuje fantastickou střelou, má jedinečný tah na bránu a do toho rovněž skvěle bruslí. Zkrátka přesně ten ofenzivní typ, jenž Slovensko potřebovalo.

A má ho. Může ještě Slafkovský zamíchat s kartami před blížícím se draftem?

S přehledem lze říct jen to, že rozhodně ještě půjde nahoru. Přesné umístění teď asi nejde úplně přesně určit, ale jednoznačně bude jedním z těch nejlépe postavených mladíků na letošním draftu.

Jak velký dílek přidal k této bronzové skládance samotný renér Ramsey?

Obrovský, možná ten úplně největší. Craig je pro mě obrovská osobnost, která má za sebou úžasnou životní cestu včetně skvělé kariéry, je to trenér, jenž dal slovenskému hokeji jasný řád a dokázal doručit příznivé výsledky. Spousta domácích koučů před ním byla podrobena velké kritice, avšak on si po celou dobu na lavičce udržel velký respekt a důvěru od celého svazu.

Čím si takové postavení získal?

Jednak je to velice vážená osobnost pro celý hokejový svět, ale také výtečně dokázal pracovat s materiálem, který měl zrovna k dispozici. Povolání mladých nadějí a jejich následné zapojení do týmu vnímám jako značný důkaz. Umí geniálně připravit mančaft po taktické stránce, ale jak už jsem říkal, k tomu všemu si vybírá své vyvolené. A nebojí se dát důvěru tam, kde to možná na první pohled vypadá poněkud zvláštně. Ostatně kýžené ovoce se nyní dostavilo.

Tuhle medaili si bude Slovensko pamatovat věky, radoval se Slafkovský

Může takový úspěch konečně nakopnout slovenský hokej vzhůru?

Jednoznačně, každý takový úspěch na mezinárodní úrovni může být takovým pomyslným odrazovým můstkem směrem vzhůru. Rovněž čeští hokejisté si takové časy užívali, když svými úspěchy krmili domácí hokejovou scénu. Bohužel v poslední době spíše vnímám malinké zaspání, co se investice do sportu týče, ale to se může brzy rapidně změnit.

Myslíte?

Já myslím, že ano. Stejně jako úspěch, tak rovněž jakýkoliv neúspěch může být podnětem ke změně a nádechem k lepším zítřkům. Český hokej se momentálně nachází v krizi, ale stále je cesty ven. Stále vidím naděje, že se vrátí tam, kam bez pochyby patří. A tam, kde si své místo zaslouží.