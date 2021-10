Čtrnácté kolo hokejové extraligy mělo na programu čtyři zápasy. Hokejisté Zlína potvrdili mizernou formu a podlehli Spartě, Pardubice uválčily v Třinci výhru po samostatných nájezdech Robert Říčka po dvou trefách utíká na prvním místě v tabulce střelců.

Hokejisté Zlína (modré dresy) se v pátek postavili pražské Spartě. | Foto: pro Deník/David Peška

Třinec - Pardubice 2:3 po samostatných nájzedech

Na atraktivní utkání týmů z čela tabulky si do Werk Arény našlo cestu 3550 diváků. Skvělou formu ukazuje pardubický útočník Robert Říčka, jenž se i proti Třinci dvakrát prosadil - ve čtrnáctí utkáních nasázel už 11 branek a na druhého Martina Růžičku má v tabulce střelců náskok tři góly. Ve třetí třetině poslal utkání do prodloužení bývalý obránce Toronta Maple Leafs Martin Marinčin. Zápas dospěl až do samostatných nájezdů, které vyhráli Pardubice a posunuly se na první místo.