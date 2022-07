Cože, já jsem vyhrál? Příběh nové jedničky draftu Slafkovského hltá celé zámoří

Zatímco třeba slavný hokejista David Pastrňák hraje mimo sezonu hokejbal, Slafkovský si v minulosti zpestřoval letní přípravu florbalem. V minulém roce nastoupil za Florko Košice a v derby proti FaBK Košice se prezentoval nádhernou akcí. Slafkovský obehrál dva hráče a z otočky přihrál spoluhráči na gól. Kromě toho v utkání i sám skóroval.

Olympijský hrdina Slovenska

Teprve osmnáctiletý zázračný talent se bude připravovat na svou premiérovou sezonu v NHL v Košicích. Za tři týdny vyrazí na zámořskou misi a chce být co nejlépe připravený. „Stále se snažím na sobě pracovat. Teoreticky bych mohl dostat šanci v NHL brzo, ale musím být na to připravený. Věřím, že to přijde hned. V klubu ale mi řekli, že nemám nic jisté a všechno si musím vybojovat.“

Slafkovský na sebe výrazně upozornil na letošní olympiádě v Pekingu, kde se stal se sedmi góly nejlepším střelcem a zároveň nejužitečnějším hráčem turnaje. V sedmnácti letech dotáhl Slovensko k historickému bronzu.