Před blížícím se šampionátem ale pro slovenskou reprezentaci smutná zpráva - silná generace juniorů se v kompletním složení potká až v seniorském národním týmu. Jedničku a dvojku draftu NHL Juraje Slafkovského a Šimona Němce totiž nepustí noví zaměstnavatelé - Montreal Canadiens a New Jersey Devils.

V české nominaci nebude chybět Jiříček

Kapitán Saumel Kňažko, Marek Stacha a Martin Chromiak, kteří září v juniorských zámořských soutěžích se zase omluvili ze zdravotních důvodů. Pro tyto hráče to navíc byla poslední možnost reprezentovat Slovensko v mládežnických kategoriích. Slafkovský, Mešár a Němec budou mít ještě poslední možnost během tradičního vánočního šampionátu.

Frolík, Hyka i hvězdní gólmani. Extraliga láká navrátilce, fanoušci si pošmáknou

Slovenské juniory čeká vstup do turnaje, který se hraje 9. - 20. srpna v Edmontonu proti české reprezentaci vedené trenérem Radimem Rulíkem. Finální nominaci oznámí český kouč v den návratu z Finska 28. července. V ní by měl být i šestý hráč letošního draftu David Jiříček, kterého si vybral Columbus Blue Jackets. "Reprezentace je nejvíc, co může být. Vždyť kluby NHL si nás mohou všimnout nejen v zápasech domácích soutěží, ale i v nároďáku. Mrzí mě, že pár kluků odmítlo reprezentovat, ale to je jejich věc," hodnotí Jiříček.