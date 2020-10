„Chtěli jsme být úplně první,“ přiznává slávistický trenér Martin Štrba vysoké ambice sešívaných.

První měsíc soutěže je za vámi. Slavia je na třetím místě a na první Porubu ztrácí pouze kvůli horšímu skóre. Jak byste uplynulé období zhodnotil?

Máme za sebou osm zápasů, z toho jsme šest vyhráli, takže jsme spokojeni. Hned první utkání jsme sice prohráli, pak jsme ale udělali šňůru šesti zápasů a až ten zatím poslední se nám nepovedl. Je to škoda, chtěli jsme v Přerově vyhrát, abychom se dostali před zavřením soutěže na první místo. To se bohužel nepovedlo a jsem z toho zklamaný. Ale celkové hodnocení je za mě pozitivní, myslím si, že jsme na těch pozicích, kde bychom se měli pohybovat.

Co se stalo ve zmiňovaném Přerově, kde jste měli zápas ve svých rukách a nakonec odjeli s prázdnou?

První třetina byla opravdu velmi dobrá, navázali jsme na Porubu, kde jsme odehráli opravdu vynikající zápas. Pak se to roztrhalo zbytečnými vyloučeními a už jsme ten zápas nechytli. I když jsme ještě dokázali vyrovnat, tak si myslím, že druhou a třetí třetinu jsme pořád tahali za kratší konec a štěstí se od nás odklonilo.

Výsledky v přípravě nebyly ideální. Ano, šlo pouze o přípravu, ale neděsily vás trochu? Obzvlášť po prohře na úvod sezony.

Zkoušeli jsme spoustu hráčů, spousta jich byla zraněných, nebyli jsme pohromadě. Tým se měnil, tvořili jsme ho za pochodu, hráči si zvykali na nový systém, nebylo to jednoduché, a proto ta příprava byla taková, jaká byla. Ale postupem času si to sedalo, začaly se tvořit pětky a různé dvojice, trojice, které si na sebe zvykaly. Kluci si automatizovali věci, které chceme v systému mít a každý zápas byl lepší a lepší, co se týká systémové stránky a toho, co bychom měli hrát.

V této sezoně Slavia konečně zvládá koncovky zápasů. Je to tím, že se může tým opřít o řadu zkušených hráčů?

Určitě. Kluci jako Honza Novák, Petr Vampola, Jarda Bednář nebo Jirka Doležal odehráli takových momentů milion a právě oni by v rozhodujících minutách měli tyhle zkušenosti prodat, aby to bylo ku prospěchu pro tým a pro výsledek. Tým je složený opravdu velmi dobře a věřím, že to takhle bude pokračovat.

Slavia se vždy mohla spoléhat na dobré gólmany. Tentokrát podává skvělé výkony Martin Michajlov…

Gólman může být až sedmdesát procent týmu. Márty má od začátku výbornou formu, držel nás ve spoustě zápasů, ve spoustě důležitých momentů. Gólman je v brance od toho, aby se na něj mohl tým spolehnout a Márty to zatím potvrzuje, což je super.

Se začátkem soutěže přišli na střídavé starty dva obránci z extraligy – Michael Gaspar a Radek Jeřábek. Jak jste spokojený s tím, jak se kádr povedl na poslední chvíli doplnit?

Jsem maximálně spokojený. Jsem rád, že se nám podařilo přivést hráče, kteří nám tu obranu zkvalitnili. Věděli jsme během přípravy, že nás vzadu tlačí bota a tihle kluci přispěli i k tomu, že se tu vytvořil určitý tlak na hráče a zdravá konkurence v týmu. Jsem spokojený s tím, jaký kádr teď máme, od gólmanů po posledního hráče. Máme tady kluky, které jsme tu chtěli mít a je to jen na nás, jak to budeme zvládat.

Jak to s nimi vypadá dál? Gasparovo hostování bylo původně oznámené pouze na měsíc.

Míša je znovu potvrzený na další měsíc, u Radka je to vždycky o telefonátu, jestli ho Sparta potřebuje nebo ne. Teď se ale stejně nehraje, tak uvidíme, jak to bude probíhat dál, ale samozřejmě je chceme mít co nejdéle, protože se jedná o kvalitní hráče.

Jak na vás dolehla současná situace, kdy není možné nejen hrát zápasy, ale ani se připravovat ve vnitřních prostorách stadionu?

Není to nic příjemného, je to smutné, ale bohužel tak to je a pro všechny týmy je to stejné. Musíme se s tím umět poprat a kluky hlavně znovu namotivovat, protože hlava dělá strašně moc. Není jednoduché skládat tréninkový proces, když prakticky začínáte znovu od nuly a pořád se někam vracíte a padáte a systematičnost práce chybí. Ale jak už jsem říkal, je to pro všechny stejné. My musíme pracovat tak, jak můžeme a jak nám vláda povolí. Máme takový program, abychom byli připravení na to, až nás pustí na led a do zápasů, a nechybělo nám to.

Jak nyní trénujete?

Je to prakticky suchá příprava. Můžeme být v šesti lidech, to znamená pět hráčů a jeden trenér. Máme vyndané rotopedy, činky, kotouče a další pomůcky a posilujeme venku. Jsme rozdělení do pětek, kluci se střídají po určitém čase, aby se nepotkávali, a pracujeme podle toho, co nám vláda dovolila.