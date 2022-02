„Na palubě bude hodně alkoholu, tak mám strach, aby někdo omylem neotevřel nouzový východ. To bychom taky mohli přistát v Rusku a tam by nás nikdo nevítal.“

Legendární hláška po olympijském turnaji v Naganu

„Asi chtěl, abych mu dělal Mickey Mouse.“

Takhle Jágr okomentoval zájem majitele Anaheimu Ducks a současně majitele Disneylandu.

Jubilant Jágr bilancoval: Dřív jsem byl predátor, dnes jsem býložravec

„Je to lepší, než kdyby říkali, že jsem nejhůř placenej hokejista na světě.“

Jágr na otázku Karla Šípa, jestli má radost, nebo ho štve, když se o něm říká, že je nejlépe placený hokejista na světě.

„Je to takový vojenský tým. Já jsem na vojně nebyl, tak si to na starý kolena vyzkouším. Doufám, že se nebudu muset stříhat dohola, jak se to dělá.“

O angažmá v New Jersey.

„Zajdu na veřejnou bezpečnost a podepíšu tři policajty. Budou je hlídat s pendreky a bude klid.“

Svérázný nápad, jak na hokejovou mládež.

„Reichel! Dopita! Těm by ti hráči měli líbat pr*el.“

Jaromír Jágr se rozčílil na hráče, kteří se omluvili z reprezentace pro mistrovství světa v roce 2010.

„V první třetině jsem se cítil jako vojáci v Iráku. Prostě jsem nevěděl, kde to vyběhne. Ale pak se člověk tomu tempu přizpůsobí."

Takové pocity měl Jágr po utkání proti Slovákům na olympiádě ve Vancouveru.

„Kolem naší branky kroužilo 100 milion dolarů. Já jsem snad byl radši, že jsem se zranil.“

Jaromír Jágr měl po finálovém zápase MS 2010 přehled o hodnotách soupeřových hráčů.

„Chudák Lojza. Kdyby věděl, kolik nepříjemností kvůli té sestavě bude mít, tak ji radši sežral.“

Takto glosoval Jágr kritiku trenéra Aloise Hadamczika po zveřejnění nominace na olympiádu v Soči.

Jágr na slavných i neznámých fotkách: Svatba, dovádění na písku i Bílý dům

„Martina by musela jet nejdříve trojku, pak za pět minut pět kilometrů, a když by pak byla ztuhlá, tak bych s ní snad rovinku vydržel.“

Jágr o možném měření sil s Martinou Sáblíkovou po její úspěšné olympiádě 2010.

„Mám naposilováno. To jsou dlouhodobý tréninky, pánové. S tím se nenarodíš, to je třicet let práce na rodinném statku, to v posilovnách nenajdeš.“

Reakce poté, co složil švédského protihráče.

„Musíš si vždycky vybrat ty nejmenší hráče. To je základ.“

Aneb jakou má Jágr strategii, když jde do podobných soubojů.

„Přiletím, půjdu si lehnout a budu celý den spát. To je první tréninková fáze.“

Jágr měl začátek svého angažmá v Omsku jasně naplánovaný.

„Na tuto otázku by měl asi odpovědět řidič autobusu.“

Jágr tím myslel otázku, zda se po cestě na Staroměstské náměstí ještě nestaví na Pražském hradě za panem prezidentem.

„Musel jsem zavolat mámě. Nevěděl jsem, že mám bráchu.“

Poté, co si útočník P.K. Subban během All Star Game v lednu 2016 nasadil paruku, úspěšně skóroval a pak ještě zasalutoval jako Jaromír Jágr.

„Mám pro tebe špatnou zprávu. Pokud mě chceš dohnat, musíš nasbírat dalších 700 zápasů.“

Jágr a jeho rýpnutí do Jakuba Voráčka, který právě odehrál svůj tisící zápas v NHL.

„Prochodil jsem to, což ale dělám posledních deset let.“

Jágr a hodnocení svého výkonu v utkání proti Spartě.

„Máš štěstí, že jsem na příští rok už podepsal s Kladnem. Jinak bych tě sesadil z trůnu.“

Vzkaz Zdenu Chárovi, který se měl stát nejstarším hrajícím hráčem v NHL.

Jágr? V pohodě týpek, který baví svými vtipy, prozradili hráči Kladna

„Utekl jsem.“

Odpověď na to, jak reagoval, když se s ním chtěl finský kouč Omsku Sumannen prát.

„Uhnul jsem.“

Následující reakce týkající se letící flašky, kterou po něm měl kouč údajně hodit.

„Dvě třetiny jsme hráli jako Barcelona. Jenom nám chyběl Messi.“

Po utkání se Slovenskem na MS 2011.

„Mám v Pittsburghu stále dům. Jsem líný ho prodat.“

Jágr v roce 2011 během zvažování nad nabídkami Detroitu a Pittsburghu.

„Máma mně před zápasem o zlato do telefonu říkala, že jsme pro ni vítězové už teď. Tak jsem jí to položil, protože tyhle řeči mě nezajímají. Ty ať si vedou s babičkou."

Jágr měl před finále MS 2010 jinou představu než jeho maminka.

„Nejsem Karel Gott, abych říkal, že jsem to nečekal.“

Jágr po zisku další Zlaté hokejky.

„Když se jdu podívat na fotbal, tak na hráče, kteří dělají v zápase rozdíl. Proto mě třeba rozesmálo, že Rosa dostal jako známku trojku. Být jím, tak vezmu ty noviny a praštím jimi redaktora do hlavy.“

Jágr se byl podívat na fotbal a výkon Tomáše Rosického proti Nizozemcům se mu líbil zřejmě více než zástupcům médií.

„Vítězný gól jsem neviděl, ale četl o něm v novinách. Nebyla to žádná lahůdka. Ještě než jsem odešel, tak jsem zavolal trenéru Vrbovi, aby to udělali přesně takhle. A vyšlo to.“

Jágr o stejném zápase, jehož závěr neviděl, protože spěchal na trénink.

Osobnosti z Jágrova života: Osudy těch, kteří ovlivnili vývoj kariéry slavné 68

„Králíci z klobouku… Ještě potřebujeme kouzelníka Pokustona na střídačku. Ale to je vlastně Růža.“

Jaromír Jágr se právě dozvěděl, že maskoty domácího světového šampionátu budou Bob a Bobek.

„Byl jsem šťastný, že jsem na ten draft vůbec mohl jet, byla to víceméně dovolená. Jet v osmnácti letech s rodiči zadarmo do Kanady, co víc si můžu přát. Ani jsem nevěděl, co to draft znamená a co se tam bude dít.“

Jágr vzpomínal na draft NHL v roce 1990.

„Buď v klidu. O dost míň než v NHL.“

Jaromír Jágr na otázku trestných bodů za dopravní přestupky.

„Tak víš co, každej den není posvícení. Neudělal jsem to kvalitně, ale zase na druhou stranu ty taky každej den nemáš dobrej rozhovor, je to tak?“

Jágr poté, co dvakrát v jednom utkání neproměnil trestné střílení.

„Já do poslední chvíle myslel, že chytá ten Francouz a ten má obrácenej gard, takže asi to byl ten problém.“

Jágr na otázku, jestli se ve stejném zápase nějak připravoval na Petra Fraňka.

„Podívejte, rychlost určuje ten, kdo drží puk. Když ho budu mít já, ať si soupeři na ledě klidně lítají nahoru dolů, mně je to jedno.“

Jaromír Jágr má o taktice jasno.

„Věk je jen číslo. Budu hrát hokej do padesáti, nebo do té doby, dokud budu moct chodit.“

Dobrá předpověď.

„Kdybych věděl, že budou tak řádit, tak jsem se na ně vykašlal.“

Jágr poté, co pomohl k tomu, aby mohli Roman Červenka a Vladimír Sobotka nastoupit během výluky NHL v české extralize.

„Dnes bychom za normálních okolností hráli na MS se Slováky a určitě bychom jim to nandali, ale asi by to bylo těsný, není mi 20.“

Jágr v den, kdy se měl na mistrovství světa, které se nakonec nekonalo kvůli pandemii koronaviru, hrát zápas proti Slovensku.