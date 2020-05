Slavné momenty minulosti? Připomeňte si česká hokejová NEJ

Měsíc lásky? V Česku je květen už tradičně především měsícem hokeje: každoroční mistrovství světa stále budí prudké vášně a dokáže dostat davy fanoušků do ulic a na náměstí. Pravda, v současnosti už tak často ne, ale o to sladší je vzpomínání na ne tak dávné doby, kdy medaile byla povinností a hokejisté se domů vracívali se zlatem na krku. Letos Češi o MS kvůli pandemii přišli – o důvod víc zahledět se s Deníkem do slavné minulosti.