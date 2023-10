Nedaleko od válečné linie si vydělává na živobytí hokejem. Slovenský brankář Boris Babik ale nebere krvavé rubly v ruské KHL. Pětadvacetiletý mladík „bojuje“ na opačné straně barikády - na okupované Ukrajině. Pravidelně slyší hučení sirén při hrozbě leteckých útoků. Ani zuřící válečný konflikt ale Babika od angažmá v Kyjevě neodradil.

Je mu teprve pětadvacet let, přesto zažil s hokejem zažil mnoho dobrodružství. Boris Babik chytal ve Švédsku, ale taky v exotickém Turecku. V minulé sezoně působil v nižší americké lize v klubu Carolina Thunderbirds. Od té letošní obléká dres týmu Kyjev Capitals. Slovenský gólman vyrazil na Ukrajině, kterou už před více než rokem napadla ruské armáda.

„Stále jsem čekal, že se vrátím do USA. Když mě vyměnili a do nového týmu jsem jít nechtěl, začali jsme s agentem zvažovat jiné možnosti. Bylo jich víc, ale ta nejlukrativnější nabídka přišla z Ukrajiny,“ vysvětlil Babik.

Brankář nezastírá, že peníze, které jsou na rozdíl od rublů čisté, hrály zásadní roli. A tak spojil svoji další hokejovou budoucnost s ukrajinskou metropolí. „Nebzlo moc nad čím váhat. Všechno je na špičkové úrovni a klub má nejvyšší ambice, což je plus. Klub mi hradí ubytování, náklady na cestovní a stravu. Dostal jsem i novou výstroj. Platí mi i pojištění, nejen co se týče hokeje, ale i události, ke kterým doufám nedojde.“

Město pod palbou

Probíhající válkou mezi Ruskem a Ukrajinou se nenechal zastrašit. Do Kyjeva vyrazil dopředu podávat, aby věděl, do čeho jde. „Ještě před tím, než jsme se dohodli, jsem přijel na týdenní zkoušku. Spíš šlo o to, jestli bude schopný adaptovat se na věci, které s hokejem až tak nesouvisí,“ prozradil Babik.

V Kyjevě je relativně klid, v nejvyšší ukrajinské soutěži ale působí i týmy z Chersonu a Mariupolu, dvou Rusy nejvíce okupovaných měst.

Na každodenní zvuk sirén si Babik už zvykl. „Během toho týdne v Kyjevě hučely sirény téměř nepřetržitě. Trochu mě uklidnili spoluhráči slovy, že město ochraňují nejlepší systémy protivzdušný obrany,“ vyprávěl slovenskému webu Nový Čas.

„Akorát jednou mě probudily výstřely, a to těsně před plánovaným tréninkem. Nebylo to nic příjemného. Ve srovnání se začátkem války už dokážou lépe předvídat blížící se útoky na město. Taková situace nastala například na Den nezávislosti Ukrajiny. Město bylo pod palbou, ale útok se očekával a jejich příprava při obraně města tomu nejspíš odpovídala,“ líčil.

Babik má za nepřátelskou linií bývalé spoluhráče a kamarády ze Slovenska, kteří se uspali klubům z ruské KHL. Brankář je za to neodsuzuje. „Jsou tam v první řadě hrát hokej a vydělat si. Některým se naskytla příležitost hrát v KHL díky tomu, že jiní legionáři nabídky z Ruska odmítli. Faktem je, že Rusové soutěž zneužívají jako propagandu. Nelíbí se mi to, ale stále platí, že rozhodují kvalita soutěže a finanční ohodnocení. Je to každého osobní věc, jak se rozhodne.“