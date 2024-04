Dlouho trvající příběh se nachýlil ke svému konci. O působení, či nepůsobení slovenských hokejistů hrajících v ruské Kontinentální hokejové lize (KHL) se toho v minulých dnech a týdnech napsalo dost. Nyní Slovenský hokejový svaz vydal konečné stanovisko. Z něj plyne, že hokejisté hrající v KHL mají právo reprezentovat, na mistrovství světa je ale neuvidíme.

Slovenští hokejisté budou na MS bez hráčů z KHL. | Foto: Deník/Eduard Erben

Na stanovisku výkonného výboru Slovenského svazu ledního hokeje ještě ani nestihl zaschnout inkoust a už má mnoho kritiků. Jde totiž o poněkud rozporuplné řešení.

„Výkonný výbor se na zasedání zabýval otázkou účasti hráčů z KHL v národním týmu na nadcházejícím mistrovství světa. Členové VV konstatovali, že každý hokejista, který vlastní slovenský pas a má požadovanou výkonnost, má právo reprezentovat Slovensko na mezinárodních soutěžích,“ stojí v prohlášení.

V jedné kabině s nimi nebudu. Lantoši odmítá účast Slováků z KHL na MS

Z těchto slov se zdá, že slovenští hokejisté vydělávající si na živobytí v Rusku, mají do České republiky na světový šampionát dveře otevřené. Jenže vše je jinak.

„Ale vzhledem k tomu, že současní hokejoví reprezentanti působící v KHL z různých důvodů, ať už zdravotních, osobních, rodinných nebo jiných, nejsou před vrcholem sezony k dispozici pro potřeby národního týmu, pro výkonný výbor a slovenskou reprezentaci je toto téma pro mistrovství světa 2024 uzavřené,“ píše se dál.

Verdikt se nesetkal příliš s pochopením u slovenských hokejových fanoušků, kteří na něm nenechávají na sociálních sítích nit suchou. „Když budu ve škole učit význam slova alibismus, toto bude perfektní případová studie,“ píše Igor. „Tichá dohoda mezi hráči a svazem, aby se z různých důvodů omluvili a budou za pěkné oba tábory,“ myslí si Matúš.

Mají hokejisté z KHL přijet do Prahy? Česko je rozpolcené, Slováci tápou

Jakub se přidává: „Podle mě je to velmi zbabělé vyjádření, jako by žádné nebylo. Proč nepřišlo jasné stanovisku na začátku roku? I tak jsme všichni věděli, že tam hrát nebudou.“

Najdou se i tací, kteří by hráče z KHL na MS pustili. „Já vůbec nesouhlasím. Měli by hrát. I oni jsou Slováci, je jedno, kde hrajou. I Rusové hrají v NHL a je jejich věc, kde hrajou, je to jejich práce. Každý chce vydělat víc, a když má možnost, jde tam, kde víc vydělá. Není to dobře pro Slovensko. Pro mě velké zklamání. Mohli jsme mít celkem dobrý tým, ale co, my sami si to děláme,“ rozpovídal se Peter.