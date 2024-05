/FOTOGALERIE/ Mohli mít klid, odehrát poslední zápas skupiny se Švédy, který by jim v kombinaci s dalšími duely jen určil soupeře a místo pro jejich čtvrtfinále. Stačilo vydržet 80 vteřin. Takhle to ještě mohou být pořádné nervy. Slovenští hokejisté podlehli v neděli na mistrovství světa Lotyšům 2:3 po nájezdech a před úterním programem musí být na špičkách. Mají dvanáct bodů, jejich přemožitelé však devět. Žádná jistota. Navíc si postěžovali na podmínky, jaké v zaplněné Ostravar Aréně při utkání panovaly.

Utkání Slovenska (v bílém) s Lotyšskem na MS v hokeji 2024 v Ostravě. | Foto: Deník/Petr Kotala

Přitom mnoho nechybělo, a tým Craiga Ramsayho si mohl oddechnout. Hrál se strhující hokej, v první třetině tři přesilovky, množství šancí, ale šťastně skórovali zásluhou Freibergse Lotyši. Protrhnout smůlu a skvělého Kristerse Gudlevskise v brance pobaltské země vyšlo až na startu třetí části Martinu Pospíšilovi, na něhož v čase 58:16 navázal Peter Cehlárik. Většina z více než devíti tisíc fanoušků se už viděla vítězně s rukama nad hlavou, jenže minutu a dvacet vteřin před koncem skončila za výtečně chytajícím Samuelem Hlavajem střela Oskarse Cibulskise.

„Když šel Miloš (Kelemen) blokovat střelu, tak jsem na chvíli puk ztratil z očí. Když potom přes něj prošel, já vůbec neviděl dráhu té střely. To se složitě chytá,“ popsal moment Hlavaj, který v zápase předvedl – stejně jako Gudlevskis na opačné straně – 41 zákroků.

MS v Ostravě útočí na vlastní rekord. V hledišti Hadamczik i prezident mistra

Ten největší v poslední vteřině, kdy famózně vychytal Dzierkalse. Zářil pak i při dvou oslabeních v prodloužení, tribuny skandovaly jeho jméno. „Je to pěkný pocit, ale dneska by mě víc potěšilo, kdybychom brali dva body a měli jisté čtvrtfinále,“ řekl Samuel Hlavaj poté, co Slováci nezvládli nájezdy.

Dvakrát uspěl Dans Locmelis, za Slováky pouze jednou Juraj Slafkovský. Mít bonusový bod, play off by je neminulo. „Zbytečné komplikace, dostali jsme dva trochu smolné góly. Měli jsme hodně šancí, které jsme nedokázali využít, to nás mrzí,“ hlásil obránce Michal Ivan. „V přesilovkách jsme se měli nastartovat, šance proměňovat. Tam to asi rozhodlo zápas,“ věděl.

Nic platná nebyla ani obětavost. Třeba Andrej Kudrna se nebál proti puku nastavit i hlavu. „Ani nevím, zda dohrál, ale neskutečné. Hodil se hlavou do střely. Doufám, že je v pořádku,“ přál si Ivan.

Utkání Slovenska (v bílém) s Lotyšskem na MS v hokeji 2024 v OstravěZdroj: Deník/Petr Kotala

Nejen si však všiml jiného faktoru atraktivního utkání. V hale postupem času panovalo větší a větší dusno i teplo, což pociťovali zejména právě hráči. Ať už ve vzduchu, nebo i na stavu ledové plochy. „Ze začátku dobré, ale jak bylo teplo, hala plná, hodně lidí… Ztrácí se kvalita, ale na to se nedá vymlouvat, každý má stejné podmínky,“ házel věc za hlavu Michal Ivan.

O poznání přísnější byl vůči organizátorům a správcům ostravské arény zadák Šimon Nemec. „Hrozné podmínky, někdo by se na to měl podívat. Nejsme roboti, ale lidi a myslím, že takhle to dál nepůjde,“ hlesl k novinářům, když viděl, že hlavně brankáři byli úplně vyčerpaní. „Je tu takové teplo, že v páté minutě máme mokré rukavice a nedá se vystřelit, puk nemáme pod kontrolou. Vždyť už při nástupu a rozcvičce je velké teplo, i v šatně. Nevím, čím to je, ale zažívám to poprvé. Ať se na to kompetentní lidé podívají,“ přiblížil konkrétně Šimon Nemec.

„Teplo a hrát takhle pozdě? Myslím si, že nám to moc nevyhovuje. A led je katastrofa. To hrálo Lotyšům do karet,“ přidal se i kapitán Tomáš Tatar. „Led není tak špatný, organizátoři se snaží, jak můžou. Když však máte vodu v bruslích a rukavicích, hraje se těžko. Chtěli jsme tvořit a nešlo to. Můžeme hledat různé důvody, ale musíme se s tím smířit,“ podotkl Nemec.

Strach o lotyšského hrdinu. Při zápase zhubl sedm kilo, skončil na kapačkách

Nicméně situaci má Slovensko před střetnutím se silnými Švédy nadále ve svých rukou, stačí jim bod. Případně může být jasno už po odpoledním zápase, pokud Lotyši za tři body nezdolají Američany. „Podali jsme skvělý a obětavý výkon, navzdory všemu máme obrovský bod, který se může hodit,“ uvědomoval si Tatar. „Musíme pořádně zregenerovat, měli jsme dva těžké zápasy. Volno, vyčistit hlavy a připravit se,“ nastínil Michal Ivan.

„Švédové jsou to stejní hráči jako my, na tomto turnaji jsme už dokázali potrápit i USA, začíná se od stavu 0:0, takže věřím, že ho nakloníme v náš prospěch,“ uzavřel obránce Slovenska.