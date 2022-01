Slovenský brankář o zrušeném MS juniorů: Je to vtip, organizace byla příšerná

Nejhorší možný scénář přineslo mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě. To bylo kvůli koronaviru zrušeno v jeho průběhu, a i přes slova Mezinárodní hokejová federace IIHF o tom, že pro průběh akce udělal vše, se ozvali první kritici z řad samotných hráčů.

Šimon Latkóczy. | Foto: ČTK/AP/JASON FRANSON

"Pro úspěšný průběh akce jsme udělali vše, bohužel to ale nestačilo. Teď se musíme soustředit na to, abychom všechny hráče a členy výprav dostali bezpečně zpátky domů," řekl prezident IIHF Luc Tardif poté, co bylo rozhodnuto o tom, že byl šampionát juniorů zrušen. Junioři se z Kanady dostanou domů později, kvůli chování Rusů nemohli odletět Hlavním důvodem byli tři kontumace - nejprve kvůli nakaženému hráči v neprospěch Američanů, poté Čechů a poslední kapkou byl infikovaný hráč v kádru ruské reprezentace. Největší vlnu frustrace a zklamání naplno vyjádřil slovenský brankář Šimon Latkóczy. „Přijeli jsme, všichni byli zdraví. Tak kde je problém? Bydleli jsme v hotelu, kde byli ubytováni i běžní hosté. Na hotelu bylo i holičství, restaurace a butik, kam lidé normálně chodili. Restaurace byla každý večer plná. Takže jsme celou dobu byli v kontaktu s lidmi, kteří neměli s turnajem nic společného. Organizace byla od prvního dne příšerná,“ postěžoval si slovenský gólman. Hokejisté udělali pro hladký průběh všechno „Nikdy to nebyl celý tým, nebo třeba půlka týmu. Proč negativní hráči nemohli hrát? Proč každý doporučuje očkování, když zůstala pravidla stejná? Všichni jsme očkovaní, tak proč IIHF nezkusila najít způsob, jak v turnaji pokračovat?“ nechápal devatenáctiletý strážce tří tyčí. Junioři se z Kanady dostanou domů později, kvůli chování Rusů nemohli odletět Pohár trpělivosti přetekl u slovenské reprezentace v momentu, kdy se v jejich hotelu v Red Deeru uspořádala svatba, o izolaci a bublině se tak nedá v žádném případě mluvit. „Je to vtip od IIHF a lidí, kteří se snažili zorganizovat tento turnaj. My jsme udělali všechno, co bylo v našich silách. Proč oni ne?“ zlobí se Latkóczy.