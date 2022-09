Překvapivé rozhodnutí Slovenska. Hráči působící v KHL mohou nadále reprezentovat

„Jsme velice znepokojení s aktuální situací. Válka na Ukrajině nám rozhodně není lhostejná. Kontaktovali jsme SZĽH, vyjádřili své stanovisko a o této situaci budeme nadále diskutovat. Samozřejmě se záměrem, aby toto rozhodnutí okamžitě přehodnotili,“ prohlásil manažer společnosti Orange Slovensko Tomáš Palovský.

Sponzoři žádají okamžitou nápravu

Slovenský svaz se totiž ani po několika výzvách nepřipojil k nedávným zákazům, které přijala hokejová hnutí ve Finsku, Švédsku, Lotyšsku či tuzemsku. Zelená pro reprezentanty, kteří i navzdory ruské agresi na Ukrajině odešli hrát na východ? Na Slovensku evidentně žádný problém.

Ve svém vyjádření se vedení okolo prezidenta Miroslava Šatana opřelo o řádky z Olympijské charty, podle níž má být sport nástrojem spojení. Navíc ani nedošlo k žádnému porušení mezinárodních dohod či zákonů, slovenský svaz si tak své prohlášení s klidem obhájil.

Ovšem zatímco se svazoví funkcionáři kromě Michala Handzuše, který na svou vlastní žádost raději rezignoval, plácají hrdě po zádech, slovenská společnost má ke spokojenosti hodně daleko. „Naprosté fiasko a ostuda,“ řekl na adresu východních sousedů hokejový expert a komentátor Jakub Koreis.

Rozhodnutí slovenského svazu vyvolalo vlnu nevole. Handzuš oznámil rezignaci

A poté, co se hlasitě ozval hlavní partner Orange Slovensko, přispěchali s jasnými vyjádřeními také společnosti Škoda a Tipsport, další významní a dlouholetí sponzoři SZĽH.

„Společnost Tipsport SK se neztotožňuje s přijatým stanoviskem Výkonného výboru SZĽH o možnosti reprezentování Slovenské republiky hráči působícími v KHL,“ stojí v prohlášení sázkové kanceláře.

„Naše společnost od samého začátku ruské agrese, jako jediná společnost, dosud nenabízí žádné sázky na ruské a běloruské soutěže. Jakožto dlouholetý partner slovenského hokeje jsme očekávali úplně jiný vývoj v rozhodování o této problematice,“ pronesl ředitel Tipsportu Martin Tabák.

Miroslav Šatan (vlevo) na fotce s bývalým šéfem IIHF a dnes činovníkem ruské KHL Reném Faselem.Zdroj: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Obavy z návratu předlistopadových časů

Dalším velkým kritikem se stalo i tamější ministerstvo školství, jež slovenskému hokeji pohrozilo zrušením státního příspěvku. „Otevřeme smlouvu o poskytování státního příspěvku svazu a budeme řešit oprávněnost nákladů na tyto hráče,“ proneslo ministerstvo.

Parta kolem Miroslava Šatana tak má v následujících dnech rozhodně co řešit. Ve hře jsou i ty nejhorší scénáře, už nyní se však celý slovenský hokej doslova otřásá v základech.

Slovenský stroj na skandály. Gólman na jaře slavil s Ukrajinci, teď jde do KHL

„Směšné a primitivní zdůvodnění tohoto prohlášení nemění nic na tom, že jde o tichý souhlas s válečnými zločiny páchanými na nevinných lidech,“ sdělil deníku Šport.sk bývalý slovenský reprezentant a člen Síně slávy NHL Peter Šťastný.

On sám se stal na počátku 80. let obětí neustálého pronásledování komunistickým režimem, které jej nakonec dohnalo až k nucené emigraci z bývalého Československa. „Jestli se nepřidáme k prozápadním hodnotám a postojům, vrátí se slovenský hokej opět před listopad 1989. Určitě by to některým vyhovovalo,“ dodal.

Legendární útočník Peter Šťastný na exhibici legend NHL.Zdroj: ČTK / Kubáni Samuel

Podobná slova volil také mistr světa z roku 1985 Jiří Hrdina. „Tohle se Slovákům fakt povedlo. Mají spoustu dalších hráčů, slušnou nastupující generaci a budou čekat na pár zoufalců, kteří se rozhodli pro prachy zahodit páteř,“ napsal zcela otevřeně na svém Twitteru.

V ruské KHL bude v příští sezoně působit hned osm slovenských hokejistů. Posledním potvrzeným případem se stal čtyřiatřicetiletý brankář Július Hudáček, který se upsal kazachstánskému Nur-Sultanu.