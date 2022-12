Na Slovensku se minulý týden neřešilo nic jiného. Veškerou pozornost v médiích získal tak trochu nešťastně incident na středoškolském turnaji v Nitře , do něhož se aktivně zapojili i dva mladí reprezentanti Adam Sýkora s Ondrejem Molnárem.

První zmiňovaný se stal obětí zákeřného faulu soupeře, na něhož okamžitě zareagovala rozzuřená skupinka spoluhráčů a na hrací ploše se strhla nevídaná mela. Ústřední postavou potyčky však byl sedmnáctiletý Molnár, jenž zmlátil jednoho z protivníků takovým způsobem, že jej o pár hodin později museli v nitranské nemocnici operovat.

Slovenští mladíci řádili na školním turnaji. Jeden z nich čelí trestnímu stíhání

Vymlácené zuby a k tomu navíc zlomená obličejová kost. Slovenského reprezentanta si ihned odvezli na policii a po výslechu aktérů šarvátky bylo zahájeno trestní řízení. Na konečný verdikt policejního orgánu se však zatím nadále čeká.

Molnár si na MS juniorů nezahraje

V pondělí dopoledne začíná slovenské reprezentaci do 20 let přípravné soustředění před odletem na mistrovství světa do Kanady, hned o víkendu se ale k celému incidentu stihl vyjádřit trenérský štáb v čele s vedením Slovenského svazu ledního hokeje.

„Ondrej Molnár nebude součástí závěrečné přípravy slovenské reprezentace do 20 let na blížící se juniorský šampionát v Kanadě. Důvodem je incident ze středoškolského florbalového turnaje, kterého byl hráč součástí a během něhož se dopustil zranění svého soupeře,“ stojí ve společném prohlášení.

Sedmnáctiletý talent Nitry se chtěl na letošním setkání juniorské smetánky ukázat zejména kvůli vstupnímu draftu NHL, které jej čeká příští rok v létě. Na pozornost zámořských skautů však může Molnár definitivně zapomenout.

Ve škole šikanoval spolužáka, teď měl dostat šanci v NHL. Zámoří ale zakročilo

„Trenérský štáb reprezentace se na základě shromážděných informací o incidentu po poradě s vedením svazu rozhodl, že Ondrej Molnár nebude součástí týmu, dokud orgány činné v trestním řízení celou kauzu řádně nevyřeší,“ dodal SZĽH ve svém stanovisku.

Mladý talent tak přišel nejen o vysněný šampionát a dovádění před zraky odborníků ze všech koutů světa, ale už brzy si může vyslechnout mnohem horší ortel. Záleží na tom, jak se k celému incidentu postaví policie.

„Aféra v takhle nepodstatném zápase mu určitě nepřidá u skautů, kteří mladíky před draftem NHL doslova grilují ze všech stran. A tomu, že jej boxerský výstup nyní stojí nominaci na MS juniorů v Kanadě, se opravdu nemůže divit,“ napsal slovenský novinář Michal Kolárik.