"Zbytek týmu měl PCR testy negativní a přistoupili jsme k tomu, že jsme hráče dali na jednolůžkové pokoje. Vše se snažíme dělat v souladu s hlavní hygieničkou města Prahy, aby nám potvrdila správnost našeho postupu. Konzultujeme s ní další kroky, co všechno bychom měli udělat podle pravidel," uvedl Pešán, který neplánuje před čtvrtečním domácím duelem v O2 arene s Finskem povolávat žádného náhradníka. Národní tým pokračuje v přípravě podle naplánovaného programu.

"Dnešní trénink proběhl bez Milana Gulaše. Hráči mají pokyny, aby se zbytečně neshlukovali a trávili čas na svých pokojích. Trávíme dál čas v naší bublině, aby případně nedošlo k dalším problémům," řekl Pešán. "Další testy proběhnou ve středu a ve čtvrtek a také v pátek v Rusku. Uděláme všechno, aby tam nebyl nikdo pozitivně testován na covid a aby se případně pozitivní hráč nebo člen realizačního týmu vůbec nedostal do letadla," doplnil kouč. Národní tým odletí do Moskvy ve čtvrtek večer po utkání s Finy.

ℹ️ Aktuální info z národního týmu ?? pic.twitter.com/uYV1wdTsMu — Hokejový nároďák (@narodnitym) December 14, 2021

Gulaš měl pozitivní test navzdory prevenci nastavené před srazem národního týmu. "Okamžitě po příjezdu jsme testovali hráče PCR testem a hráči měli povinnost s negativním PCR testem přicestovat už do Prahy, přesto nám včera ve večerních hodinách oznámili, že je jeden pozitivně testovaný," uvedl Pešán.

"Výsledek jsme znali až po tréninku. Všechny postupy byly zpětně odsouhlasené, že se nedalo nic jiného dělat. Uvidíme na středečních respektive čtvrtečních PCR testech, jestli k něčemu došlo nebo nedošlo, ale Milana jsme okamžitě izolovali," dodal kouč.

Přišel o Pchjongčchang i světové šampionáty

O možném doplnění týmu do Moskvy uvažuje, ale čeká na vývoj. "Nabrífovali jsme útočníky, kteří jsou náhradníky, aby dneska prošli PCR testem ve svém bydlišti, ale nechceme je v současné situaci nějak brzy zvát k týmu. Počkáme, jak se situace vyvine. Budou případně připraveni nastoupit až do letadla nebo se s týmem ve čtvrtek potkat a odcestovat, kdyby došlo k nějakým dalším zjištěním."

Gulaš v minulosti přišel z různých důvodů o start na pěti světových šampionátech a zranil se také těsně před olympijskými hrami v Pchjongčchangu v závěru generálky proti Finsku, hrané v Soulu. V letech 2010 a 2014 byl v širším kádru již v dějišti MS, ale nakonec se nedostal na soupisku a odjel.

"Vidí to podobně a my to vidíme taky. K tomu se bohužel nedá říct nic jiného, než že má obrovskou smůlu," komentoval Pešán jeho absenci v generálce před únorovou olympiádou v Pekingu. Gulaš si zahrál z velkých akcí jen na MS v roce 2019 v Bratislavě, kam jej kouč Miloš Říha dodatečně nominoval v průběhu turnaje.