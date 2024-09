Americký útočník Johnny Gaudreau prožil fantastickou hokejovou kariéru, která mohla ještě řadu let pokračovat. Rodák ze státu New Jersey měl na svém kontě ve 31 letech už 763 zápasů v NHL v dresu Calgary Flames a Columbusu Blue Jackets. 743 získaných bodů jen potvrzuje, o jak výjimečného hráče šlo.

| Video: Youtube

Status hvězdy se pochopitelně promítl i do smlouvy, kterou Gaudreau v nejlepší lize světa podepsal. S Columbusem se dohodl na sedm let za průměrný plat 9,75 milionu dolarů ročně. I díky tomu zůstala jeho rodina po tragické nehodě alespoň finančně zajištěna.

V poněkud odlišné situaci se ale ocitla manželka jeho mladšího bratra Matthewa, který při střetu s opilým řidičem také zahynul. Mladší z Gaudreaů si během hokejových let zahrál nejvýš ve farmářské AHL, následně si zkusil hokej ve Švédsku a kariéru zakončil už v ročníku 2021/22 v ECHL, tedy třetí nejvyšší zámořské lize.

Také proto vznikla na internetu finanční sbírka, která má pomoci jeho ženě Madeline a jejich dosud nenarozenému potomkovi.

A právě sbírka jasně ukázala, jak celé hokejové hnutí drží při sobě. Vypsaná částka 30 tisíc amerických dolarů je už dávno překonaná a výtěžek v pondělí ráno atakoval hranici půl milionu dolarů.

Ukáply i slzy

Svůj podíl na tom mají i hokejisté včetně Čecha Davida Pastrňáka. Ten přispěl tragicky ovdovělé Madeline tisíc dolarů. O nehodě se sám rozpovídal i po sobotním exhibičním utkání v O2 areně.

„Je to hrozně smutné, upřímnou soustrast celé rodině. Jsme moc rádi, že pieta proběhla. Johnny byl neskutečná osoba. Měl jsem to štěstí poznat jeho i jeho rodinu na Utkání hvězd. Byli to neskuteční lidé a je mi to strašně líto. Bylo to smutné, ukáply i slzy. Poslední dva dny byly pro hokej ohromně smutné. Přišli jsme o neskutečného hráče a skvělého kamaráda s dobrým srdcem. Je to velká ztráta,“ vyprávěl o slavnějším ze sourozenců.

Největší česká hvězda uplynulých let ale rozhodně nebyla jediným z hráčů, kdo se rozhodl podpořit Matthewovu rodinu v nejtěžších chvílích. Příspěvek do sbírky poslal i útočník Matt Duchene z Dallasu, Jesper Bratt z New Jersey, Sean Monahan z Columbusu, Matthew Tkachuk z Floridy nebo někdejší obránce Keith Yandle.

Mezi přispěvateli se objevují i jména jako Hedman, Spurgeon, Atkinson, Eyssimont, Bertuzzi nebo Kempe. I díky nim budou mít možná pozůstalí po Matthew Gaudreauovi o trochu snazší cestu životem po příšerné a nečekané ztrátě.