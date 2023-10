Za Pittsburgh moc zápasů neodehrál, přesto navždy bude součástí rodiny Penguins. Slavný klub z Pensylvánie vzdal hold Adamu Johnsonovi, který tragicky zemřel po zásahu bruslí do krku. Tučňáci se skvělým způsobem postarali o to, že odkaz zesnulého hokejisty bude v NHL žít dál.

V Pittsburgh uctili památku Adama Johnsona, kterému brusle prořízla hrdlo. | Foto: ČTK/AP Photo/Gene J. Puskar

Hrůzostrašná smrt hokejisty v Anglii otřásla světem. Adam Johnson zemřel ve věku pouhých devětadvacet let. Při víkendovém utkání britské ligy mu soupeřova brusle prořízla hrdlo.

Truchlí i v Pittsburghu, kde uctili památku svého bývalého hráče před nočním zápasem s Anaheimem. Na obří kostce nad ledem bylo promítnuto video s nejdůležitějšími Johnsonovými momenty v nejlepší lize světa, včetně jeho jediného gólu v NHL, který vstřelil v rodné Minnesotě.

Hráči obou týmů se postavili kolem středového kruhu a při sledování záběrů měli slzy na krajíčku, někteří dokonce plakali. Fanoušci stáli a tleskali. Šlo o mimořádně dojemnou a emotivní chvilku. Penguins měli na černých přilbách nálepku „AJ 47“.

„Je to srdcervoucí,“ pronesl kapitán a lídr týmu Sidney Crosby, který je jedním ze sedmi současných hráčů, kteří s Johnsonem během jeho třináctizápasové štace v Pittsburghu sdíleli kabinu.

Byl šťastný, že hraje v NHL

„Je to obrovská tragédie. Neexistují žádná slova, kterými bych poslal, jak se cítím,“ hlesl trenér Mike Sullivan. I jeho smrt hokejisty drasticky zasáhla. „Byl to skvělý kluk, dobrý hráč. Bylo to privilegium být jeho trenérem,“ dodal.

„Byl to opravdu milý chlapík, který tvrdě pracoval a měl skvělý přístup. Dělal to, co miloval, hrál hokej. Jsem rád, že jsme s ním mohli sdílet čas, kdy si plnil svůj sen hrát v NHL, a vidět, jak vstřelil svůj první gól ve svém rodném státě. Opravdu byl šťastný, že hraje v NHL,“ doplnil Crosby.

Dojemný ceremoniál v Pittsburghu:

Zdroj: Youtube

K tragédii došlo během víkendového utkání britské soutěže mezi Nottinghamem a Sheffielddem. V jednom ze soubojů zasáhla brusle Johnsona tak nešťastně, že mu prořízla hrdlo. Nešťastný střet zavinil někdejší hráč Pardubic Matt Petgrave, kterého vyšetřuje policie.