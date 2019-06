V uplynulé sezoně se totiž vyskytla taková anomálie. A to, že základní části kralovali hráči s držením hole napravo. „V dlouhodobé části mělo jen šest hráčů víc jak bod na zápas. Pět z toho jsou praváci. Navíc čtyři nejproduktivnější obránci jsou rovněž praváci,“ všiml si hokejový expert Jakub Koreis.



Hráči, kteří měli víc jak bod na zápas, byli: Milan Gulaš, Martin Růžička, Peter Mueller, Marek Kvapil, Jan Kovář a Petr Holík. Přičemž jediným levákem ve zmíněné šestici je jen posledně jmenovaný.

Jedním z faktorů, díky kterému kralují praváci, jsou přesilovky. „Je pravda, že praváci mají výhodu hlavně v početní výhodě. Z místa, ze kterého neustále střílí góly Ovečkin. Asi to je z toho důvodu, že se hraje hodně po levé ruce z pohledu brankáře, pak se to rychle otočí na druhou stranu, kde je víc prostoru,“ nabídl pohled již bývalý hráč Komety Zbyněk Michálek.

AMERICKÝ PISTOLNÍK

Právě „Ovečkinův post“ je v současném hokeji klíčová pozice. Každý klub chce mít praváka zabijáka. Po odchodu Martina Nečase a Hynka Zohorny takového hledala i Kometa. A našla. Šéf brněnského celku Libor Zábranský trefil jackpot v podobě podpisu amerického snajpra Muellera.

Anomálie praváků v minulém ročníku extraligy:

Top 5 bodování základní části extraligy 2018/2019 útočníci:

• 1. Milan Gulaš (Plzeň)*

51 zápasů – 62 bodů (30+32)

• 2. Marek Kvapil (Liberec)*

47 zápasů – 57 bodů (25+32)

• 3. Petr Holík (Kometa)

52 zápasů – 55 bodů (17+38)

• 4. Peter Mueller (Kometa)*

43 zápasů – 45 bodů (24+21)

• 5. Martin Růžička (Třinec)*

42 zápasů – 44 bodů (19+25)



Top 5 bodování základní části extraligy 2018/2019 obránci:

• 1. Petr Zámorský (Hradec)*

50 zápasů – 38 bodů (10+28)

• 2. Filip Pavlík (Hradec)*

50 zápasů – 29 bodů (10+19)

• 3. Ondřej Němec (Kometa)*

48 zápasů – 29 bodů (4+25)

• 4. Jeremie Blain (Sparta)*

51 zápasů – 27 bodů (12+15)

• 5. Ralf Freibergs (Zlín)

52 zápasů – 24 bodů (5+19)

* Hráči označení hvězdičkou jsou praváci.

** V závorce za body jsou uvedeny góly+asistence.

Přitom sehnat praváka se střeleckým instinktem na trhu za rozumných konstelací je kumšt. Brno nicméně získalo ještě Jakuba Orsavu z Mladé Boleslavi. Osmadvacetiletý útočník se v Kometě etabloval zdárně. Ve čtyřiadvaceti utkáních nasázel až jedenáct branek.



Kromě Muellera a Orsavy v Brně led brouzdá s držením hole vpravo ještě Alexandre Mallet. Kanadský útočník ale v minulém ročníku zrovna nezářil. Proto není divu, že se Zábranský poohlédl po dalších pravácích. Úspěšně. Před novou sezonou se mu podařilo přivést Lukáše Kucseru a Jakuba Lva z Vítkovic.



Z hostování v Pardubicích se navíc vrátil Luboš Horký. Jedenadvacetiletý útočník se ve městě perníku rozehrál k dobrým výkonům. Vždyť ve východočeské anabázi stihl odehrát devětatřicet zápasů, ve kterých si připsal jedenadvacet bodů.



Nedostatek praváků má ale Kometa v obranných řadách. Jediným takovým je Ondřej Němec. Proto lze očekávat, že se Zábranský ještě poohlédne na trhu. „Vím, že praváci obránci byli vždy nedostatkové zboží. Z jednoho prostého důvodu. Prostě nejsou. Proto jsou tak vzácní,“ líčil Michálek.



V kariéře zažil, že jako bek pravák měl mnohdy výhody. „Pamatuji si trenéra, který lpěl na vyrovnané sestavě a apeloval na to, že v obranné dvojici musí být levák a pravák, aby měli hokejku k mantinelu a rychle tak posouvali puky,“ poznamenal Michálek.



Jenže ideální konstelace se povede jen málokdy. Trenéři jsou rádi, když mají alespoň dva obránce s držením hole vpravo. Pak nastává situace, že vedle sebe naskakují dva leváci s tím, že jeden to nemá ideální. V Brně tak třeba Jan Štencel jakožto levák nastupuje vpravo. „Na to se nejde nijak speciálně připravit. Základ je nepustit soupeře přes sebe,“ pravil Štencel.