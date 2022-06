Čtvrté finále začali mnohem lépe domácí, už po 36 sekundách hry se prosadil z dorážky nikým nekrytý Anthony Cirelli a Tampa šla do rychlého vedení. Tento gól dodal Bleskům obrovskou herní pohodu, celá první třetina se nesla v jejich režii. Colorado se dvacet minut dostalo k pouhým čtyřem střelám, za to Tampa vyslala na branku Darcyho Kuempera hned 17 pokusů.

Svěřenci trenéra Coopera vypadali stejně odhodlaně jako ve finále konference, kdy se jim povedlo dokonat obrat z 0:2 na zápasy. Jenže ve druhé třetině přišly zbytečné fauly a Colorado začalo trestat svými nejsilnějšími náboji. Hosté sehráli další povedenou přesilovkovou akci, na jejíž konci byl kanonýr Nathan MacKinnon, který se v sérii trefil úplně poprvé.

A byla to trefa s pořádnou dávkou štěstí, jelikož puk se do branky odrazil od jeho vlastní brusle. Hosté chtěli navázat na vyrovnávací trefu, ovšem místo toho zase inkasovali. O druhou branku Tampy v utkání se postaral zadák Victor Hedman, jenž se prosadil po krásné individuální akci, kterou mimo jiné rozjížděl i český obránce Jan Rutta.

Sestřih čtvrtého zápasu finále Stanley Cupu:

Zdroj: Youtube

Do třetí třetiny však vstoupili pravou nohou opět hosté, od samého začátku byli rychlejší a Tampu okamžitě sevřeli v obranném pásmu. A odměna přišla hned ve 43. minutě hry, kdy se tak trochu nečekaně prosadila čtvrtá formace Avalanche. Nico Sturm se natlačil před Vasilevského, který sice dokázal zasáhnout betonem, ale na kuriózní dorážku Andrewa Cogliana už byl krátký.

A v Amalie Areně propukly ty pravé hokejové nervy. Šance se přelívaly z jedné strany na druhou, bylo téměř jasné, že kdo vstřelí třetí branku, utkání zřejmě vyhraje. Velice blízko tomu byl ve 49. minutě kanonýr Tampy Nikita Kučerov, jehož tvrdý projektil však skončil na horní tyčce. Do závěrečné sirény už se nic velkého neudálo a čtvrté finále tak dokráčelo až do prodloužení.

V něm ale zcela suverénně kralovali hosté z Colorada. Na unaveného Vasilevského posílali jeden střelecký pokus za druhým, ve dvou případech pomohla brankáři Tampy dokonce branková konstrukce. Domácí Blesky se snažily najít adekvátní odpověď, ale k brance Darcyho Kuempera se dostávaly jen velmi těžko.

Za pár okamžiků už floridská aréna ztichla definitivně. Avalanche si dokázali vypracovat další slibnou šanci a tentokrát už se nemýlili. Kotouč převzal na hokejku snajpr Nazem Kadri, který se do sestavy hostů vrátil až před čtvrtým zápasem, a nádhernou střelou pod horní tyč rozhodl odvetu na východním pobřeží.

Chvíli to vypadalo, že Vasilevskij letící puk přeci jen zastavil před brankovou čárou, ale po pár vteřinách se ukázalo, že kotouč skutečně zapadl do sítě a hosté tak mohli slavit možná nejdůležitější skalp v dosavadním ročníku.

Asistenci u vítězné trefy si navíc připsal i brankář Kuemper, což z něj udělalo vůbec prvního muže s maskou v historii NHL, který si připsal kanadský bod v prodloužení finálové série. „Samozřejmě jsem šťastný za asistenci, tohle se člověku nepoštěstí jen tak. Ale nejdůležitější je, že jsme dnes dokázali zvítězit a věřím, že to před domácími fanoušky celé ukončíme,“ prozradil nadšený kolega Pavla Francouze.

Darcy Kuemper is the first goaltender in NHL history with an OT assist in a #StanleyCup Final game ⛰ @Avalanche pic.twitter.com/0CXAQoeWy8