„Podpora našich vlastních sil během války je jedinou možnou reakcí normálního člověka,“ píše se v instrukcích, které vedení KHL rozeslalo klubům a které zveřejnil mj. novinář Karl Månsson ze švédského webu Hockeynews.se.

Nepřekvapí nátlak na sportovní kluby, aby podporovaly státní politiku. To je v Rusku normální. Co překvapuje, je otevřené užití slova „válka“, kterému se jinak oficiální média v Putinově říši vyhýbají jako čert kříži. Kdokoli nazve tzv. „speciální vojenskou operaci“ na Ukrajině pravým jménem, vystavuje se riziku drakonického trestu.

Hokejové kluby každopádně obdržely podrobné pokyny, jak má podpora ruské války vypadat: přímo na stadionech během zápasu i na sociálních sítích. Vše je nutno zdokumentovat a do 10.00 dopoledne moskevského času následujícího dne poslat na ústředí ke kontrole.

The Russian Hockey Federation sent this message to all the clubs in the KHL. Asking then to support the war effort, and use the attached propaganda at the games and in social media.

"The support of their own during the war is the only possible reaction of a normal person" pic.twitter.com/4PhgL0bUuI