A pravděpodobně také bude. Výbuch národního týmu pod pěti kruhy jen prohloubil již déle trvající krizi v českém hokeji, který si už nějaký ten pátek koledoval o pořádně kruté vyúčtování. A značka tehdy tak obávané světové velmoci začíná pomalu ale jistě rezavět.

Idea návratu medailových radostí upadla do hlubokého zapomnění již dávno, nyní je však situace ještě tragičtější. Z postupu mezi elitní osmičku světových akcí se stalo maximum, na co český hokej skutečně má, rychlík s konkurencí na palubě ujíždí každým rokem dál a dál.

Hledat tak největší problém ve vystoupení kontroverzní partičky kolem trenéra Filipa Pešána není úplně spravedlivé. Je třeba si vyložit všechny karty a uznat, že důvodem stávajícího poklesu jsou tragické výsledky a práce napříč všemi kategoriemi. A to bez výjimky.

Propad na deváté místo a možná vstupenka do kvalifikace

Na druhou stranu je rovněž pravdou, že porážka od Švýcarska již v osmifinále play-off je tím největším průšvihem, který mohl český hokej v poslední době potkat. A celkem pochopitelně tak postavila základy nevšední veřejné debaty, která ve svém výsledku žádá jediné: šibenice pro všechny, kdo mají současnou bídu na svědomí.

Jenže jak se říká, pozdě bycha honiti. „Teď narychlo se nic nevyřeší. Je třeba začít úplně od začátku, udělat obsáhlé koncepční změny a přinést českému hokeji dlouhodobější vizi, která by měla napomoct k návratu mezi elitu,“ prozradil po olympijském krachu sportovní komentátor ČT Ondřej Zamazal.

Byl to extrémně náročný covidový rok a půl, kdy jsem řešil covid daleko víc než hokej…

A že bude co napravovat. Český hokej se nyní ve světovém žebříčku propadl až na deváté místo, před námi už jsou země jako Německo, Švýcarsko či také sousední Slovensko. To je bída, jakou bohatá historie tuzemského hokeje nepamatuje.

Ale je třeba uznat, že pád je to zcela spravedlivý. Poslední medaili vzpomínají čeští fanoušci z šampionátu v roce 2012, tedy o přesně dekádu nazpět. Od té doby medailová úroda nadobro vyschla. Časy, kdy národní tým obýval místa kolem elitní trojky, jsou zkrátka zapomenuty.

A to nyní znamená poměrně velké fiasko. Právě zmiňovaný světový žebříček je totiž mimo jiné klíčem k účasti na olympijských turnajích, kam se podle pravidel kvalifikuje přímo pouze prvních osm mančaftů a s nimi i pořadatel. O zbývající vstupenky se celky musí porvat v kvalifikaci.

Návrat mezi elitu? Prolomit (konečně) čtvrtfinálovou bránu

V současné chvíli by to tak znamenalo, že by národní tým musel o účast na hrách v Itálii bojovat ve čtyřčlenné kvalifikační skupině proti celkům jako je Francie, Polsko či třeba Bělorusko. A k návratu mezi elitní osmičku nevede úplně jednoduchá cesta.

Pro hry v Miláně a Cortině bude s největší pravděpodobností platit žebříček ustanovený po mistrovství světa 2023. Do celkového skóre se však budou započítávat již výsledky z šampionátů od roku 2020 včetně olympiády v Pekingu, což národnímu týmu do karet rozhodně nezahraje.

Postupová matematika je ale složitější, než se na první pohled může zdát. V kostce: Češi mají v současné chvíli na kontě 1495 bodů s mírnou ztrátou na osmé Německo a sedmé Švýcarsko, o ty nejdůležitější body se však bude bojovat až na příštích světových šampionátech.

A pokud bude chtít národní tým odvrátit hrozící katastrofu, bude muset zkrátka konečně prolomit čtvrtfinálovou kletbu. V momentě, kdy by tomu tak nebylo, dosáhli by čeští hokejisté přibližně na 3250 bodů, což by na účast pod pěti kruhy nemuselo stačit.

To všechno bude rovněž záležet na tom, jak se bude dařit celkům na chvostu elitní osmičky. V podobné situaci se před hrami v Pekingu ocitli právě třeba Slováci, kteří se však nakonec z olympijské kvalifikace vyšplhali až k historickému bronzu.

Suma sumárum, klíčové bude až vystoupení na blížících se šampionátech. Tam budou čeští hokejisté bojovat nejen o návrat medailových žní, ale rovněž o to, aby brzy nepřišlo další olympijské zklamání.