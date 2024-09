Poslední titul získala Sparta v roce 2007, to hrála ještě v holešovické hale. Od té doby se podívala do finále jen dvakrát. Čekání na extraligový triumf hodlají Pražané utnou letos. Jenže žádná selanka to nebude.

Jeden z největších kandidátů na zlato to poznal hned záhy. Úvod sezony totiž sparťany nezastihl v bůhvíjaký pohodě. V prvním utkání sice porazili Třinec a úřadujícím mistrům se pomstili za trpké semifinálové vyřazení, ale pak jak když utne. Další dva zápasy? Nula bodů.

Na porážku na Kladně nedokázala Sparta zareagovat a doma padla i s Karlovými Vary. „Z našeho pohledu to bylo mdlé a bez emocí. Ty tam musejí být a mně osobně chyběly,“ vztekal se Otakar Vejvoda, asistent hlavního trenéra Pavla Grosse.

V kabině si to vyříkali

Nespokojení jsou i fanoušci, což dali najevo. Do O2 areny jich dorazilo osm a půl tisíc. „Je to trochu nepříjemné. Chceme celou situaci obrátit, začít vyhrávat a být silnější. Věřím, že se to překlopí,“ řekl útočník Kryštof Hrabík pro klubový web.

Mužstvo plné hvězd by mělo soupeře bez milosti kosit, to se ale neděje. Bez dřiny to prostě nepůjde. „V kabině jsme si vše vysvětlili, musíme prostě začít od úplných základů. Vrátit se tvrdé práci a změnit přístup,“ apeloval na spoluhráče Hrabík, střelec jediného gólu proti Energii. „Je to jen o nás, jak k tomu přistoupíme,“ doplnil zkušený bek Michal Kempný, který se vrací po zranění.

Zápasy v současném hokeji rozhodují speciální týmy, Sparta však zatím využila jen dvě přesilovky z dvanácti. I to je důvod, proč nevítězí. „Je to něco, na co se musíme určitě ještě více zaměřit. Ale jsme ještě pořád na začátku sezony, takže se možná čeká, až tam pár těch gólů padne. Pak doufám, že se to nějak zlepší,“ věřil Hrabík.

Sparťané zatím nepanikaří, sezona se láme až kolem Vánoc, času na sehrání a vyladění je stále dost. Přesto by si neměli nechat ujet vlak. Předloni se jim to málem vymstilo. „Liga bude vyrovnaná, každý zápas bude důležitý. Dva zápasy jsme teď prohráli, nezbývá nic jiného než pracovat každý den,“ měl jasno Kempný.