Zkušený útočník posílil ambiciózní klub krátce poté, co byl oznámen odchod jednoho z ofenzivních tahounů minulé sezony Matěje Chalupy. Jednadvacetiletý hráč uzavřel v NHL dvouletý kontrakt s Chicagem.

"Již delší dobu jsme sháněli kreativního centra, který by nám pomohl zlepšit přesilové hry, byl silný na puku, úspěšný na vhazování a samozřejmě uměl dát gól. To vše Vláďa splňuje. Slibujeme si od něj především zlepšení přesilových her a produktivity," uvedl pro web královéhradeckého klubu generální manažer Aleš Kmoníček.

Připustil, že zájem o Růžičkovy služby měli Východočeši delší dobu. "Byli jsme spolu v kontaktu již minulou sezonu, kdy především z rodinných důvodů - kvůli malým dětem - dal přednost angažmá ve Spartě. Po vzájemné dohodě ohledně ukončení kontraktu se Spartou jsme začali jednat o možné spolupráci," řekl Kmoníček.

Předčasný konec ve Spartě

Růžička hrál pod svým otcem dlouhodobě již ve Slavii a v Chomutově. Loni po sestupu Pirátů zamířil ze severu Čech do metropole a se Spartou uzavřel víceletou smlouvu. Už po první sezoně, v níž si za 39 odehraných utkání připsal 26 bodů za 10 gólů a 16 asistencí, se ale obě strany dohodly na předčasném ukončení spolupráce. K týmu v novém působišti by se měl extraligový šampion z roku 2008 připojit v průběhu července.

Brzy sedmapadesátiletý trenér Růžička přišel k týmu Mountfieldu 23. října. Na střídačce vytvořil dvojici s rovnocennými kompetencemi s Tomášem Martincem, který vedl Východočechy před jeho příchodem. Společně dovedli tým do finále Ligy mistrů. Zkraje dubna se vedení klubu rozhodlo dát nadále prostor jen olympijskému vítězi z Nagana, Martinec na střídačce skončil.